Reprezentativci Švedske ostali zatečeni ruševinom na stadionu u Dalasu

Fudbaleri reprezentacije Švedske ostali su zatečeni kada su u srijedu navečer stigli na trening na Tojota stadion (Toyota Stadium), dom MLS tima Dalasa (FC Dallas) gdje su na jednoj strani objekta zatekli gomilu iskrivljenog metala i srušenog građevinskog materijala.

- Samo sam pomislio: 'Šta se desilo?' Koliko sam znao, nije bilo nikakvog nevremena - izjavio je veznjak Švedske Besfort Zeneli (Besfort Zeneli) za švedski list Aftonbladet (Aftonbladet).

Iz kluba FC Dalas su u četvrtak brzo reagovali saopštenjem, pojasnivši da je riječ o planiranom i kontrolisanom rušenju zapadne tribine u sklopu višegodišnjeg projekta renoviranja stadiona. Naglasili su da su radovi obavljeni metodom povlačenja konstrukcije, bez upotrebe eksploziva, te da niko nije povrijeđen.

Iako je ovaj prizor iznenadio švedske reprezentativce koji se pripremaju za odlučujući meč grupne faze protiv Japana, iz građevinske kompanije je potvrđeno da se radovi obavljaju u planiranim terminima van klupskih aktivnosti.

Kompletna zona je ograđena još prije nego što je Švedska stigla u Sjedinjene Američke Države početkom juna i izabrala Frislo (Frisco) za svoju bazu, a radovi nemaju nikakav uticaj na teren ili prostorije koje reprezentacija koristi. Ambiciozni projekat renoviranja počeo je početkom 2025. godine, a potpuni završetak planiran je prije početka MLS sezone 2028. godine.

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