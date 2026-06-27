Australija ostala bez dva igrača pred nokaut fazu Mundijala

- Želimo obojici sve najbolje, da se što prije oporave i zahvaljujemo im se na doprinosu ekipi u dosadašnjem toku Svjetskog prvenstva - stoji u objavi Saveza.

Fudbalski reprezentativci Australije Džejkob Italijano (Jacob Italiano) i Metju Leki (Mathew Leckie) završili su učešće na Svjetskom prvenstvu zbog povreda, zvanično je saopštio Fudbalski savez Australije (Football Australia).

Pomenuti fudbaleri su povrede zaradili tokom utakmice grupne faze protiv selekcije SAD-a, zbog čega već nisu bili u protokolu za naredni duel s Paragvajem. Nakon detaljnijih ljekarskih pregleda utvrđeno je da je Italijano povrijedio prepone, dok je iskusni Leki doživio povredu zadnje lože. Obojica su već napustila kamp reprezentacije i otputovala nazad u Australiju kako bi započeli proces liječenja.

Selektor "Kengura" Toni Popović (Tony Popovic) tako je ostao na dispoziciji sa 24 igrača za utakmicu šesnaestine finala.

Australija će svoj meč nokaut faze igrati 3. jula u Dalasu (Dallas), a protivnik će im biti selekcija Egipta.