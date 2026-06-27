Operacija “šesnaestina finala” počinje: Zmajevi se vraćaju u trenažni proces nakon kratkog predaha

Nakon kratkog i zasluženog predaha, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se zvanično vraća u trenažni proces.

Naši Zmajevi su dobili slobodne dane poslije velike pobjede i trijumfa nad Katarom, a od danas ponovo pale motore i počinju pripreme za istorijski susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Stručni štab na čelu sa selektorom okupit će reprezentativce na večernjem treningu, gdje će fokus biti usmjeren isključivo na narednog protivnika, selekciju Sjedinjenih Američkih Država (USA).

Pobjeda u grupnoj fazi podigla je samopouzdanje unutar ekipe, a slobodno vrijeme poslužilo je igračima da napune baterije pred najvažniji ispit na turniru.

Ovaj izuzetno zahtjevan i uzbudljiv susret protiv domaćina Mundijala igrat će se u San Francisku (San Francisco).

Meč će biti odigran na stadionu koji prima oko 69.000 gledalaca.