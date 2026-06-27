Totalno ludilo u Majamiju: Ulaznice za meč Kolumbije i Portugala na crnom tržištu idu i do 6.000 dolara

Susret grupne faze Svjetskog prvenstva između reprezentacija Portugala i Kolumbije zvanično je postao najtraženiji meč prve faze takmičenja.

Nevjerovatan podatak da je više od pet miliona ljudi pokušalo kupiti ulaznice u prva 24 sata od otvaranja FIFA-inog sistema žrijebanja (Random Selection Draw) potvrdio je nezapamćeni interes za ovaj fudbalski klasik.

Groznica je otišla toliko daleko da je čak i selektor Portugala Roberto Martinez (Roberto Martinez) priznao kako je morao privatno kupovati karte za svoju porodicu mjesecima unaprijed jer je znao da će potražnja biti istorijska.

Ovakav pritisak na blagajne stvorio je idealno tlo za preprodavače. Na platformama za sekundarnu prodaju karata, cijene za Hard Rok stadion (Hard Rock Stadium) u Majamiju (Miami) drastično su skočile, pa se pojedinačna mjesta u boljim sektorima i "72 Club" ložama već uveliko nude i prodaju za iznose koji premašuju 6.000, pa čak i 8.000 dolara.

Utakmica privlači ogromnu pažnju jer direktno odlučuje o prvom mjestu u grupi K, gdje Kolumbija predvođena Luisom Dijazom (Luis Diaz) trenutno drži lidersku poziciju, dok Kristijano Ronaldo (Cristiano Ronaldo) i Portugal traže trijumf za preuzimanje vrha prije nokaut faze.