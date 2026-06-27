Amar Dedić posjetio džamiju u Sijetlu, obavio džuma-namaz i oduševio bh. navijače

Desni bek fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Amar Dedić produžio je svoj boravak u Sijetlu (Seattle) nakon što su naši Zmajevi pobjedom nad Katarom uspješno okončali grupnu fazu Svjetskog prvenstva.

Standardni defanzivac našeg državnog tima morao je propustiti taj posljednji duel u grupi zbog povrede kvadricepsa, pa je ostao u pomenutom američkom gradu kako bi se kroz intenzivne terapije što brže oporavio i stavio na raspolaganje stručnom štabu za eliminacionu fazu Mundijala.

Slobodno vrijeme u Sijetlu Dedić je iskoristio i za obavljanje vjerskih dužnosti, pa je posjetio jednu od lokalnih bosanskih džamija kako bi klanjao džuma-namaz.

Njegovo pojavljivanje izazvalo je pravu pometnju među našim iseljenicima. Po izlasku iz vjerskog objekta, mladog fudbalera je dočekala velika grupa vjernika i navijača Bosne i Hercegovine. Jedan od najvećih miljenika domaće publike strpljivo je izdvojio vrijeme za svakog fana, fotografisao se sa svima, dijelio autograme i iskreno se zahvalio na fanatičnoj podršci koju bh. reprezentacija ima od prvog dana boravka u Sjevernoj Americi.

Ipak, vremena za opuštanje je sve manje jer izabranike Sergeja Barbareza očekuje istorijski ispit. Bosna i Hercegovina će u osmini finala Svjetskog prvenstva izaći na crtu domaćinu selekciji Sjedinjenih Američkih Država (USA).

Ovaj spektakularni meč igrat će se u Santa Klari (Santa Clara) u Kaliforniji, na stadionu Livajs (Levi's Stadium). Pravi fudbalski rat na programu je u noći između 1. i 2. jula, sa početkom u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu.