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ŽENSKO JUNIORSKO EP

Njemačka ubjedljiva protiv BiH na otvaranju juniorskog Evropskog prvenstva

U narednom kolu juniorke Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa Švedskom, dok će Njemačka igrati protiv Poljske

Juniorke BiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5
B. P.

27.6.2026

U okviru prvog kola ženskog Evropskog prvenstva za juniorke, koje se održava u Bosni i Hercegovini, snage su odmjerile reprezentacije Bosne i Hercegovine i Njemačke, a susret na trening centru u Zenici okončan je rezultatom 0:5.

U prvom poluvremenu viđen je jedan pogodak u 36. minuti Rintzner je dovela Njemačku u vodstvo. U drugom poluvremenu Strasser je postigla dva gola, a u listu strijelaca upisale su se i Meminger te Backer, za konačnih 0:5 i uvjerljivu pobjedu na otvaranju turnira.

U narednom kolu juniorke Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa Švedskom, dok će Njemačka igrati protiv Poljske.

# ŽENSKO JUNIORSKO EVROPSKO PRVENSTVO
# BIH ŽENE
# NJEMAČKA ŽENE
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