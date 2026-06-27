Njemačka ubjedljiva protiv BiH na otvaranju juniorskog Evropskog prvenstva

U okviru prvog kola ženskog Evropskog prvenstva za juniorke, koje se održava u Bosni i Hercegovini, snage su odmjerile reprezentacije Bosne i Hercegovine i Njemačke, a susret na trening centru u Zenici okončan je rezultatom 0:5.

U prvom poluvremenu viđen je jedan pogodak u 36. minuti Rintzner je dovela Njemačku u vodstvo. U drugom poluvremenu Strasser je postigla dva gola, a u listu strijelaca upisale su se i Meminger te Backer, za konačnih 0:5 i uvjerljivu pobjedu na otvaranju turnira.

U narednom kolu juniorke Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa Švedskom, dok će Njemačka igrati protiv Poljske.