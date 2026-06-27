Da srce pukne: Zvijezda Nizozemske saznala najgore moguće vijesti, odmah je napustio kamp reprezentacije

Užasne i potresne vijesti stigle su sa Svjetskog prvenstva. Reprezentativac Nizozemske i fudbaler Liverpula (Liverpool) Kodi Gakpo (Cody Gakpo) i njegova partnerica doživjeli su nezamislivu porodičnu tragediju nakon što su saznali da je njihova beba preminula tokom trudnoće.

Nizozemski ofanzivac se oglasio dirljivom i bolnom porukom na društvenim mrežama, kojom je slomio srca fudbalskih navijača širom planete.

- Slomljenog srca dijelimo užasnu vijest da je naš dječak preminuo tokom trudnoće. Hvala vam na svoj vašoj ljubavi i podršci. Elajdža Rafael Gakpo (Elijah Raphael Gakpo). Zauvijek voljen. Zauvijek naš sin - stoji u emotivnoj objavi koju potpisuje utučeni par.

Fudbalski savez Nizozemske i stručni štab reprezentacije odmah su pružili punu podršku svom igraču u ovim najtežim trenucima, te mu omogućili da napusti bazu nacionalnog tima kako bi bio uz svoju porodicu. Poruke podrške i saučešća u velikoj boli stižu sa svih strana svijeta, od saigrača, klubova i navijača koji su ujedinjeni u mislima s Kodijem i njegovom partnericom.