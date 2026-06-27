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ZAVRŠENA POSUDBA

Željezničar ostao bez napadača: Mladi reprezentativac BiH se oprostio porukom od kluba i navijača

Tokom ove sezone zabilježio je 30 nastupa u kojima je postigao 4 gola i zabilježio tri asistencije

Hamza Jaganjac otišao iz Željezničara. FOTO: FK Željezničar

B. P.

27.6.2026

Fudbalski klub Željezničar će u narednu sezonu ući sa izuzetno izmijenjenim igračkim kadrom u odnosu na prošlu sezonu, a jedan od fudbalera koji neće nositi dres Plavih sa Grbavice je napadač Hamza Jaganjac.

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine je na Grbavici boravio kao posuđen igrač iz Istre. Tokom ove sezone zabilježio je 30 nastupa u kojima je postigao 4 gola i zabilježio tri asistencije, a sada se od kluba oprostio emotivnom porukom na svom Instagram profilu.

- Istekom posudbe završava moj period igranja u Željezničaru. Bilo je lijepo vratiti se kući, klubu kojeg iskreno volim. Hvala za sve trenutke koje ću uvijek pamtiti. I one dobre, a i one loše iz kojih ću naučiti. Bila je čast nositi plavi dres i doživjeti sve to… Hvala Željovci! Hvala Željo! - stoji u objavi mladog napadača.

# FK ŽELJEZNIČAR
# HAMZA JAGANJAC
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