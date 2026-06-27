Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KAPITEN IRANA

Taremi: Naša religija ne prihvata homoseksualnost, ali poštujemo sve ljude

Utakmica je uoči početka privukla pažnju i van sportskog konteksta

Mehdi Taremi. AP

M. Až.

27.6.2026

Nogometne reprezentacije Egipta i Irana odigrale su rano u subotu neriješeno 1:1 u grupi G Svjetskog prvenstva. Ovim rezultatom Egipat je završio kao drugoplasirani i prošao u narednu fazu, dok Iran kao trećeplasirani čeka rasplet ostalih grupa kako bi saznao da li ide dalje.

Utakmica je uoči početka privukla pažnju i van sportskog konteksta, jer se igrala u Sijetlu, gradu u kojem je ove sedmice održana Povorka ponosa. S obzirom na to da su i Egipat i Iran zemlje u kojima je većinsko stanovništvo islamske vjere, duel je unaprijed označen kao potencijalno kontroverzan, iako nije bilo incidenata.

Nakon susreta, kapiten Irana Mehdi Taremi govorio je o odnosu svoje ekipe prema LGBT zajednici.

- Naša religija ne prihvata homoseksualnost, ali mi poštujemo sve LGBT ljude. Ovdje nije riječ o nama, mi nismo važni. Ovdje smo da igramo fudbal. Poštujemo sve ljude - rekao je Taremi nakon utakmice.

# IRAN
# MEHDI TAREMI
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.