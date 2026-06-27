Dalić spremio iznenađenje: Procurio sastav Hrvatske za ključni duel s Ganom

Hrvatska večeras igra odlučujuću utakmicu u borbi za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a prema pisanju Jutarnjeg lista, selektor Zlatko Dalić pripremio je nekoliko iznenađenja u startnoj postavi za duel protiv Gane.

Susret počinje u 23 sata po našem vremenu, a računica je jasna - Hrvatskoj je potreban barem bod za prolazak dalje. Pobjeda bi im osigurala najmanje drugo mjesto u grupi, dok bi u slučaju remija gotovo sigurno osigurali nastavak takmičenja. Poraz bi, međutim, mogao značiti i eliminaciju.

Prema informacijama, Dalić je odlučio da u početni sastav ne uvrsti Joška Gvardiola, koji će meč početi na klupi.

U odbrani će navodno igrati Josip Šutalo i Marin Pongračić, dok je iznenađenje i u ofanzivnom dijelu ekipe, gdje će Nikola Vlašić igrati iza napadača Ante Budimira.

Na bokovima bi se trebali naći Martin Baturina i Petar Sučić, što ukazuje na ofanzivnije postavljen sastav Hrvatske u ključnom susretu.

Sastav Hrvatske za Ganu: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Vlašić, Baturina - Budimir.