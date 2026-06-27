Posao iz snova ili maraton za izdržljive: Plaćeni 50.000 dolara da gledaju sve utakmice SP-a

Dvojica Amerikanaca Kevin Akot i Ostin Franklin angažovani su od streaming platforme Fox One da odgledaju svih 104 utakmice Svjetskog prvenstva 2026. godine, uz honorar od po 50.000 dolara.

Njihov zadatak ne svodi se samo na gledanje fudbala - tokom turnira kreiraju sadržaj za društvene mreže, razgovaraju s navijačima i prenose atmosferu s njujorškog trga, gdje je postavljena posebna staklena kabina.

Kabina je uređena kao navijački dnevni boravak, s velikim ekranima, sofama, rekvizitima i stolnim fudbalom, a svakodnevno je posjećuju hiljade prolaznika.

Iako na prvi pogled djeluje kao posao iz snova, učesnici priznaju da je ritam od po nekoliko utakmica dnevno, uz stalno snimanje i interakciju s publikom, izuzetno naporan.

- Na početku zvuči jednostavno, ali brzo postane iscrpljujuće - rekao je Franklin, ističući da je odmor između utakmica ključan.

Tokom turnira organizatori su im omogućili i degustaciju jela iz zemalja koje igraju, dok Kevin Akot prednost za titulu daje Španiji, a Franklin smatra da Norveška može biti iznenađenje.



