Sarajevo deklasiralo Velež nestvarnim rezultatom u prijateljskom meču

Fudbaleri Sarajeva i Veleža odigrali su danas prvu pripremnu utakmicu u okviru ljetnih priprema za novu sezonu, a susret u Trening centru Butmir okončan je ubjedljivim trijumfom Bordo tima rezultatom 7:1.

Strateg Sarajeva Zoran Zekić imao je razloga za veliko zadovoljstvo, dok šefa stručnog štaba Mostaraca Ibro Rahimića sigurno čeka ozbiljna analiza nakon teškog poraza.

Susret je odigran u nesvakidašnjem formatu od dva poluvremena po 60 minuta, kako bi oba trenera mogla provjeriti što veći broj fudbalera i testirati različite taktičke zamisli.

Već nakon prvog dijela, odnosno nakon uvodnih sat vremena igre, na semaforu je stajao nevjerovatan rezultat od 5:0 u korist Sarajeva. Mrežu "Rođenih" načeo je Živković već u sedmoj minuti utakmice, da bi prednost u 29. minuti udvostručio Galešić. Desetak minuta kasnije, nakon kardinalne greške odbrane Veleža, Kosi pogađa za 3:0.

U samom finišu regularnog dijela prvog poluvremena, tačnije u 44. minuti, Mikić je maestralnim lobom savladao protivničkog čuvara mreže za 4:0. Iako je Zekić odmah potom počeo uvoditi mlađe igrače, u posljednjoj minuti prvog dijela (60.) Mehmedović se takođe upisao u listu strijelaca za ogromnih 5:0.

U nastavku meča ritam je donekle opao, ali Bordo tim je nastavio puniti mrežu rivala. Igrao se 66. minut kada je Ivanišević pogodio za 6:0. Tračak nade za Mostarce ponudio je novajlija Mateković, koji je u 75. minuti uspio smanjiti prednost domaćina na 6:1 i tako ublažiti ovaj debakl.

Ipak, to nije bilo sve od raspucanog Sarajeva. Tačku na ovu nevjerovatnu partiju i konačnih 7:1 postavio je Frensis Kjeremeh (Francis Kyeremeh) u posljednjim trenucima utakmice.