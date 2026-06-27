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HRVATSKI STRUČNJAK

Zoran Zekić nakon deklasiranja Veleža: Sarajevu trebaju igrači koji prave razliku

Bordo tim slavio rezultatom 7:1

Zoran Zekić. Fena

B. P.

27.6.2026

Šef stručnog štaba Sarajeva Zoran Zekić oglasio se nakon ubjedljive pobjede njegovih izabranika nad Veležom 7:1 u prvoj provjeri. 

Sarajevo je demonstriralo silu nad velikim rivalom, a kako ističe Zoran Zekić nije znao u kakvim se problemima Velež nalazi.

- Nisam znao s kakvim kadrovskim problemima se Velež susreće. Bilo je dosta intenzivno u ovih 17 dana, prva utakmica, bilo je dobrih detalja, ali i dosta loših na kojima trebamo raditi. Bilo je situacija koje ne smijemo raditi protiv Inter Turkua, jer će nas kazniti. Sutra ćemo to analizirati, pokazati momcima i imamo utakmicu protiv Sutjeske, pa Zrinjski, ozbiljne provjere - započeo je Zoran Zekić.

Zekić nije htio isticati pojedince nakon visoke pobjede u Butmiru.

- Očekujem od puno njih još veći napredak, da malo pohvatamo te automatizme. Danas smo probali sa nekim drugačijim ulogama, promijeniti formacije, da vidimo kako se igrači snalaze. Nema vremena za preveliku filozofiju. Jednostavno, moramo pripremati utakmicu kao da je Kup, igra se na ispadanje - jasan je šef struke Bordo tima.

Hrvatski stručnjak se na kraju otvoreno dotakao i prelaznog roka, naglasivši da su ekipi hitno potrebna provjerena imena.

- Mislim da ćemo kroz sezonu isprofilisati neke mlade igrače. Nekim momcima treba dati još koji dan, a ja nemam baš puno vremena. Moja želja je, razgovarao sam sa sportskim direktorom i vlasnikom, da ipak probamo dovesti igrače koji od početka rade razliku. Mislim da to Sarajevu apsolutno treba. Svi klubovi u regiji pokušavaju raditi na taj način - apostrofirao je strateg Sarajeva.

# FK VELEŽ
# FK SARAJEVO
# ZORAN ZEKIĆ
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