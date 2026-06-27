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VELIKA ODLUKA

Nema rezultata, nema ni privatnog aviona: Savez šokirao reprezentativce Urugvaja nakon eliminacije sa Mundijala

Ovaj potez saveza već je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama

Fudbaleri Urugvaja. FOTO: X

B. P.

27.6.2026

Fudbalski savez Urugvaja donio je radikalnu i prilično šokantnu odluku odmah nakon što je njihova reprezentacija završila učešće na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Rukovodstvo saveza odlučilo je potpuno otkazati prethodno rezervisani privatni avion koji je trebao vratiti ekipu kući.

Nakon rane eliminacije s Mundijala, čelnici nisu željeli produžavati luksuz igračima, pa će se tako svaki fudbaler, bez izuzetka, u domovinu ili u svoje klubove morati vratiti redovnim komercijalnim letovima, zajedno sa ostalim putnicima.

Ovaj potez saveza već je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. 

Dok jedni smatraju da je ovo opravdana kazna i rezanje nepotrebnih troškova nakon razočaravajućeg rezultata na terenu, drugi ističu da je riječ o nepotrebnom sramoćenju zvijezda koje igraju u najvećim evropskim klubovima.

# URUGVAJ
# MUNDIJAL 2026
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