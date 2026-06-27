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KRAJ AVANTURE

Zmajevi poslali Katar kući, propao i projekat sa 2.000 navijača koje su poslali na Mundijal

Veliki broj odabranih pojedinaca u toj grupi nikada u svom životu prije dolaska na ovaj Mundijal nije prisustvovao nekoj fudbalskoj utamici

Navijači Katara. FOTO: X

B. P.

27.6.2026

Fudbalska reprezentacija Katara eliminisana je sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Bosne i Hercegovine, a sa njima kući odlazi i jedna od najbizarnijih priča ovogodišnjeg Mundijala.

Britanski "Telegraf" (Telegraph) otkrio je nakon meča informaciju da je Fudbalski savez Katara kompletno pokrio troškove putovanja, smještaja i ulaznica za čak 2.000 navijača kako bi bodrili nacionalni tim u Sjevernoj Americi.

Međutim, ono što je privuklo posebnu pažnju svjetskih medija jeste profil ljudi koji su stigli na tribine. Kako se navodi, veliki broj odabranih pojedinaca u toj grupi nikada u svom životu prije dolaska na ovaj Mundijal nije uživo prisustvovao nekoj fudbalskoj utakmici.

Ipak, skupi projekat vještačkog pravljenja atmosfere na američkom tlu doživio je potpuni krah. Izabranici Sergeja Barbareza su na terenu pokazali klasu, poslali Katar kući, a "ekspediciju" navijača natjerali da komercijalnim letovima krenu nazad na Bliski istok.

# BIH
# KATAR
# MUNDIJAL 2026
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