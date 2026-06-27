Vahid Halilhodžić: Reprezentacija BiH pobijedila je politiku i ujedinila zemlju, najveći dobitak je jedinstvo države

Proslavljeni i iskusni bosanskohercegovački stručnjak Vahid Halilhodžić govorio je u velikom intervjuu za portal Net.hr o historijskom uspjehu fudbalske reprezentacije BiH, koja će prvi put od osamostaljenja igrati u nokaut fazi jednog Svjetskog prvenstva.

Naši Zmajevi su u Sijetlu (Seattle) savladali Katar rezultatom 3:1 u okviru posljednjeg kola grupne faze i tako osigurali plasman u drugu rundu Mundijala.

Legendarni Vaha je poručio kako je BiH njegova zemlja u kojoj je rođen, odrastao i igrao fudbal, te da je neizmjerno sretan i ponosan na izabranike Sergeja Barbareza.

- Ovaj Historijski plasman BiH u nokaut fazu puno znači za državu, ljude, moju raju, za jedinstvo države. Da se pokaže da ti ljudi na tim prostorima mogu živjeti zajedno, igrati fudbal u istoj ekipi, da se mogu veseliti zajedno i svi navijati za jednu reprezentaciju. To je veliki pomak i najveći dobitak ovog uspjeha. Također, ovo je jedna velika poruka svim političarima koji pokušavaju unijeti razdor među populacijom u BiH, među narodom koji je puno propatio, puno previše. Poznavajući kakve su prilike trenutno, pobjeda BiH protiv Katara ima jednu veliku dimenziju - istakao je Halilhodžić.

Rođeni Jablančanin se nije libio da direktno prozove vladajuće strukture, naglasivši da je ovaj tim, sastavljen od igrača svih nacionalnosti, dokazao da je zajedništvo itekako moguće.

- Zbog toga treba čestitati Sergeju Barbarezu, stručnom štabu i igračima. Političari svjesno rade u Bosni i Hercegovini to što rade, dijele narod, dijele raju, bacaju kost među obične ljude da bi došlo do podjela. Da svako ima svoj dio zemlje koja treba biti jedinstvena. I zbog toga je uspjeh reprezentacije BiH, u kojoj igraju i Bošnjaci i Hrvati i Srbi, više od običnog uspjeha. To nije samo sportska pobjeda, nego pobjeda nad politikom, političarima i poruka da BiH ipak može skupa, da svi mogu biti kao jedan - jasan je iskusni stručnjak.

Prema njegovim riječima, fudbal i reprezentacija su još jednom pokazali svoju moć i postali kohezivni faktor u državi.

- Pojedini političari, bez ikakvih razloga, nastoje držati i zadržati tenzije koje su stalno prisutne. Zbog toga je plasman Bosne i Hercegovine jako bitan da ujedini ljude u zemlji. Fudbal i reprezentacija BiH pobijedili su politiku i ujedinili zemlju. Vidimo da su svi sretni, da svi slave i to je najbitnije - zaključio je Halilhodžić.

Podsjećamo, Zmajeve u osmini finala očekuje spektakularan duel protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država (USA). Ovaj meč na programu je u noći između 1. i 2. jula sa početkom u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu.