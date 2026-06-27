Hrvatska savladala Ganu i izborila nokaut fazu, Engleska rutinskom pobjedom protiv Paname zadržala prvo mjesto

Posljednje dvije utakmice grupe L odigrane su večeras.
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Hrvatska i Gana odmjerile su snage u Filadelfiji, a susret je okončan rezultatom 2:1.
Prije ovog susreta "Vatreni" su imali učinak od jedne pobjede i jednog poraza, te im je za plasman u nokaut fazu bio dovoljan bod, dok je Gana još nakon dva kola, pobjedom protiv Paname i remijem s Engleskom, osigurala plasman u šesnaestinu finala.
Hrvatska je bolje otvorila utakmicu i imala veći posjed lopte. Na prvu pravu priliku čekalo se do 17. minute, kada je nakon kontranapada lopta stigla do Nikole Vlašića, koji je šutirao s velike udaljenosti, ali pogodio stativu gola Gane.
U 31. minuti Hrvatska je stigla do vodstva. Petar Sučić, nekadašnji mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, sjajno je šutirao s više od 30 metara i fenomenalnim pogotkom doveo svoju selekciju u prednost. Do odlaska na odmor zaprijetila je i Gana preko brzog Semenye, čiji je udarac završio tik pored gola.
U nastavku je Gana zaigrala ofanzivnije, što joj se isplatilo u 73. minuti. Numah je ubacio s desne strane, a Luckassen pogodio za 1:1. Nakon VAR provjere pogodak je priznat. Vatreni se nisu pokolebali nakon primljenog gola, već su odmah krenuli ofanzivno u potrazi za novim vodstvom. Rezervista Pašalić snažno je šutirao, ali je golman Gane fantastičnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.
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Nakon toga je uslijedio korner za Hrvatsku. Modrić je odlično ubacio, a Vlašić je najbolje reagovao u šesnaestercu i pogodio za erupciju oduševljenja među hrvatskim navijačima.
Hrvatska je večerašnjom pobjedom osigurala plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva kao drugoplasirana reprezentacija grupe L.
U drugom susretu Engleska je savladala Panamu rezultatom 2:0.
Obje selekcije su u ovaj duel ušle bez rezultatskog pritiska, s obzirom na to da su Englezi već ranije osigurali plasman u nokaut fazu, dok je Panama nakon dva poraza ostala bez šansi za prolaz.
Mreže su mirovale u prvom poluvremenu, uprkos očekivanoj dominaciji Engleske u posjedu lopte.
Engleska je do vodstva stigla u 62. minuti, kada je Bukajo Saka ubacio iz kornera, a Džud Belingem se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pogodio za 1:0.
Hrvatska - Gana 2:1
Panama - Engleska 0:2
Kraj susreta u Filadelfiji! Engleska, Hrvatska i Gana zvanično su izborile plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.
Tok utakmice:
90+6' - Modrić je kratko odigrao za Pašalića koji je prebacio na drugu stativu, ali su izbacili fudbaleri Gane daleko od svog gola.
90+5' - Perišić je izborio novi korner za Vatrene.
90+4' - Peprah je drugi igrač sa javnom opomenom.
Engleska je savladala Panamu rezultatom 2:0.
90' - Još sedam minuta nadoknade na susretu Hrvatske i Gane.
90' - Meč između Paname i Engleske će se igrati još šest minuta nadoknade.
83' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Modrić je ubacio, a Vlašić pogađa za 2:1.
83' - Prvi korner za Vatrene.
82' - BOMBA Pašalića, ali nestvarna rekacija golmana Gane i ostaje 1:1.
78' - Pašalić je u igri umjesto Kovačića.
77' - Gol je priznat. Gana je stigla do izjednačenja.
75' Još uvijek traje VAR provjera. Fischer je otišao sam pogledati ovu situaciju.
73' - GOOL za Ganu. Luckassen je pogodio nakon ubačaja iz slobodnog udarca, ali je u toku VAR provjera.
72' - Nastavljena je utakmica.
70' - U toku je pauza za hidrataciju.
70' - Perišić je "požutio".
68' - Matanović je u igri umjesto Budimira.
67' - GOOOOOOOOOOOOOOL. Kane pogađa za asisnteciju Bellinghama za sigurnu prednost Engleza.
62' - GOOOOOOOOOOOOL Engleska vodi protiv Paname. Saka je ubacio iz kornera za Bellinghama koji pogađa za vodstvo svoga tima.
57' - Bez opasnosti po gol Livakovića.
56' - Modrić u posljednjem trenutku odlično reaguje i izbacuje loptu u korner.
54' - Fajardo (Panama) je prvi igrač sa žutim kartonom na susretu protiv Engleske.
53' - Ofanzivnije su krenuli fudbaleri Gane u drugom poluvremenu. Rezervista Fatawu unio je novu enegriju u tim i pravi dosta problema po desnoj strani.
47' - Fatawu snažno šutira preko gola Livakovića.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme na oba susreta. Fatawu i Peprah su u igri umjesto Owusua i Ajdeteyja.
Vatreni vode golom Sučić, ukoliko rezultat ostanu ovakvih, Hrvatska u nokaut fazu ide sa prvog mjesta.
45+3' - Rashford je šutirao iz slobodnog udarca pored gola za kraj prvog poluvremena.
45' - Igrat će se tri minute nadoknade na oba susreta.
40' - Prva prilika za Ganu! Semeneyo je šutirao tik pored stative gola Livakovića.
38' - I nakon postignutog pogotka, Vatreni imaju više od igre od Gane. Mreže miruju na susretu između Paname i Engleske.
32' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Hrvatska vodi zasluženo. Petar Sučić je sjajno šutirao i odlično pogodio za 1:0.
30' - Prvi udarac u okvir gola. Modrić je ubacio, Perišić glavom šutira u dobro postavljenog golmana Gane.
29' - Nastavljeni su mečevi.
Detalj sa meča. FOTO: FIFA
Detalj sa meča. FOTO: FIFA
25' - U toku je pauza za hidrataciju.
24' - Budimir ostao na travi nakon duela u kaznenom prostoru, ali sudija samo odmahuje rukom.
22' - Pongračić glavom šutira preko gola.
21' - Ako Panama ne postigne gol večeras, postat će sedma reprezentacija u historiji koja se s Mundijala neće vratiti kući s postignutim golom i prva u posljednjih 20 godina, nakon Trinidada i Tobaga na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj.
17' - Prva prilika na susretu! Nakon brze kontre Vatrenih, Vlašić je šutirao, ali je stativa saveznik Gane.
9' - Iskusni Perišić je prošao po lijevoj strani i centrirao, ali je golman Gane uhvata loptu bez problema.
7' - Početno ispitivanje snaga na oba meča.
1' - Počele su obje utakmice.
22:15 – Hrvatska u posljednje kolo ulazi s tri boda i dovoljan joj je remi protiv Gane za plasman u nokaut fazu. Engleska je već osigurala prolaz, dok je Panama ostala bez šansi za nastavak takmičenja.
22:10– Vatreni imaju priliku izboriti plasman u nokaut fazu, dok će Gana pokušati pobjedom potvrditi prvo mjesto u grupi.
22:03– Hrvatskoj je potreban bod kako bi sigurno izborila plasman u nokaut fazu, dok je Gana već osigurala prolaz. Panama je nakon dva poraza ostala bez šansi za prolazak i večeras će odigrati svoj posljednji meč na Mundijalu.
22:00 – Hrvatska i Gana odmjerit će snage u Filadelfiji, dok će Panama i Engleska igrati u Nju Džersiju.
22:00 – Selektori su odabrali početne sastave za utakmice posljednjeg kola grupne faze Mundijala.
HRVATSKA: Livaković, Stanišić, Pongračić, Šutalo, Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, P. Sučić, Budimir, Perišić.
GANA: Asare, Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya, Partey, Sibo, Semenyo, Owusu, Ayew, Sulemana.
PANAMA: Mosquera, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez, Martinez, Barcenas, Harvey, J. Rodriguez, T. Rodriguez.
ENGLESKA: Pickford, O'Reilly, Guehi, Konsa, Quansah, Anderson, Bellingham, Rasfhord, Rogers, Saka, Kane.