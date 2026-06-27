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GRUPA L

Hrvatska savladala Ganu i izborila nokaut fazu, Engleska rutinskom pobjedom protiv Paname zadržala prvo mjesto

Posljednje utakmice grupne faze

Dnevni avaz
Hrvatska - Avaz
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+8
B. P.

27.6.2026

Posljednje dvije utakmice grupe L odigrane su večeras.

Hrvatska i Gana odmjerile su snage u Filadelfiji, a susret je okončan rezultatom 2:1.

Prije ovog susreta "Vatreni" su imali učinak od jedne pobjede i jednog poraza, te im je za plasman u nokaut fazu bio dovoljan bod, dok je Gana još nakon dva kola, pobjedom protiv Paname i remijem s Engleskom, osigurala plasman u šesnaestinu finala.

Hrvatska je bolje otvorila utakmicu i imala veći posjed lopte. Na prvu pravu priliku čekalo se do 17. minute, kada je nakon kontranapada lopta stigla do Nikole Vlašića, koji je šutirao s velike udaljenosti, ali pogodio stativu gola Gane.

U 31. minuti Hrvatska je stigla do vodstva. Petar Sučić, nekadašnji mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, sjajno je šutirao s više od 30 metara i fenomenalnim pogotkom doveo svoju selekciju u prednost. Do odlaska na odmor zaprijetila je i Gana preko brzog Semenye, čiji je udarac završio tik pored gola.

U nastavku je Gana zaigrala ofanzivnije, što joj se isplatilo u 73. minuti. Numah je ubacio s desne strane, a Luckassen pogodio za 1:1. Nakon VAR provjere pogodak je priznat. Vatreni se nisu pokolebali nakon primljenog gola, već su odmah krenuli ofanzivno u potrazi za novim vodstvom. Rezervista Pašalić snažno je šutirao, ali je golman Gane fantastičnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Nakon toga je uslijedio korner za Hrvatsku. Modrić je odlično ubacio, a Vlašić je najbolje reagovao u šesnaestercu i pogodio za erupciju oduševljenja među hrvatskim navijačima.

Hrvatska je večerašnjom pobjedom osigurala plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva kao drugoplasirana reprezentacija grupe L.

U drugom susretu Engleska je savladala Panamu rezultatom 2:0.

Obje selekcije su u ovaj duel ušle bez rezultatskog pritiska, s obzirom na to da su Englezi već ranije osigurali plasman u nokaut fazu, dok je Panama nakon dva poraza ostala bez šansi za prolaz.

Mreže su mirovale u prvom poluvremenu, uprkos očekivanoj dominaciji Engleske u posjedu lopte.

Engleska je do vodstva stigla u 62. minuti, kada je Bukajo Saka ubacio iz kornera, a Džud Belingem se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pogodio za 1:0.

Hrvatska - Gana 2:1

Panama - Engleska 0:2

Kraj susreta u Filadelfiji! Engleska, Hrvatska i Gana zvanično su izborile plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Tok utakmice:

90+6' - Modrić je kratko odigrao za Pašalića koji je prebacio na drugu stativu, ali su izbacili fudbaleri Gane daleko od svog gola.

90+5' - Perišić je izborio novi korner za Vatrene.

90+4' - Peprah je drugi igrač sa javnom opomenom.

Engleska je savladala Panamu rezultatom 2:0.

90' - Još sedam minuta nadoknade na susretu Hrvatske i Gane.

90' - Meč između Paname i Engleske će se igrati još šest minuta nadoknade.

83' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Modrić je ubacio, a Vlašić pogađa za 2:1.

83' - Prvi korner za Vatrene.

82' - BOMBA Pašalića, ali nestvarna rekacija golmana Gane i ostaje 1:1.

78' - Pašalić je u igri umjesto Kovačića.

77' - Gol je priznat. Gana je stigla do izjednačenja.

75' Još uvijek traje VAR provjera. Fischer je otišao sam pogledati ovu situaciju.

73' - GOOL za Ganu. Luckassen je pogodio nakon ubačaja iz slobodnog udarca, ali je u toku VAR provjera.

72' - Nastavljena je utakmica.

70' - U toku je pauza za hidrataciju.

70' - Perišić je "požutio".

68' - Matanović je u igri umjesto Budimira.

67' - GOOOOOOOOOOOOOOL. Kane pogađa za asisnteciju Bellinghama za sigurnu prednost Engleza.

62' - GOOOOOOOOOOOOL Engleska vodi protiv Paname. Saka je ubacio iz kornera za Bellinghama koji pogađa za vodstvo svoga tima.

57' - Bez opasnosti po gol Livakovića.

56' - Modrić u posljednjem trenutku odlično reaguje i izbacuje loptu u korner.

54' - Fajardo (Panama) je prvi igrač sa žutim kartonom na susretu protiv Engleske.

53' - Ofanzivnije su krenuli fudbaleri Gane u drugom poluvremenu. Rezervista Fatawu unio je novu enegriju u tim i pravi dosta problema po desnoj strani.

47' - Fatawu snažno šutira preko gola Livakovića.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme na oba susreta. Fatawu i Peprah su u igri umjesto Owusua i Ajdeteyja.

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Dnevni avaz
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Vatreni vode golom Sučić, ukoliko rezultat ostanu ovakvih, Hrvatska u nokaut fazu ide sa prvog mjesta.

45+3' - Rashford je šutirao iz slobodnog udarca pored gola za kraj prvog poluvremena.

45' - Igrat će se tri minute nadoknade na oba susreta. 

40' - Prva prilika za Ganu! Semeneyo je šutirao tik pored stative gola Livakovića.

38' - I nakon postignutog pogotka, Vatreni imaju više od igre od Gane. Mreže miruju na susretu između Paname i Engleske.

32' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Hrvatska vodi zasluženo. Petar Sučić je sjajno šutirao i odlično pogodio za 1:0.

30' - Prvi udarac u okvir gola. Modrić je ubacio, Perišić glavom šutira u dobro postavljenog golmana Gane.

29' - Nastavljeni su mečevi.

Detalj sa meča. FOTO: FIFA

25' - U toku je pauza za hidrataciju.

24' - Budimir ostao na travi nakon duela u kaznenom prostoru, ali sudija samo odmahuje rukom.

22' - Pongračić glavom šutira preko gola.

21' - Ako Panama ne postigne gol večeras, postat će sedma reprezentacija u historiji koja se s Mundijala neće vratiti kući s postignutim golom i prva u posljednjih 20 godina, nakon Trinidada i Tobaga na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj.

17' - Prva prilika na susretu! Nakon brze kontre Vatrenih, Vlašić je šutirao, ali je stativa saveznik Gane.

9' - Iskusni Perišić je prošao po lijevoj strani i centrirao, ali je golman Gane uhvata loptu bez problema.

7' - Početno ispitivanje snaga na oba meča.

1' - Počele su obje utakmice. 

22:15 – Hrvatska u posljednje kolo ulazi s tri boda i dovoljan joj je remi protiv Gane za plasman u nokaut fazu. Engleska je već osigurala prolaz, dok je Panama ostala bez šansi za nastavak takmičenja.

22:10– Vatreni imaju priliku izboriti plasman u nokaut fazu, dok će Gana pokušati pobjedom potvrditi prvo mjesto u grupi.

22:03– Hrvatskoj je potreban bod kako bi sigurno izborila plasman u nokaut fazu, dok je Gana već osigurala prolaz. Panama je nakon dva poraza ostala bez šansi za prolazak i večeras će odigrati svoj posljednji meč na Mundijalu.

22:00 – Hrvatska i Gana odmjerit će snage u Filadelfiji, dok će Panama i Engleska igrati u Nju Džersiju.

22:00 – Selektori su odabrali početne sastave za utakmice posljednjeg kola grupne faze Mundijala.

HRVATSKA: Livaković, Stanišić, Pongračić, Šutalo, Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, P. Sučić, Budimir, Perišić.

GANA: Asare, Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya, Partey, Sibo, Semenyo, Owusu, Ayew, Sulemana.

PANAMA: Mosquera, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez, Martinez, Barcenas, Harvey, J. Rodriguez, T. Rodriguez.

ENGLESKA: Pickford, O'Reilly, Guehi, Konsa, Quansah, Anderson, Bellingham, Rasfhord, Rogers, Saka, Kane.

# GANA
# ENGLESKA
# HRVATSKA
# MUNDIJAL 2026
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