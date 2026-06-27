Hrvatska savladala Ganu i izborila nokaut fazu, Engleska rutinskom pobjedom protiv Paname zadržala prvo mjesto

Posljednje dvije utakmice grupe L odigrane su večeras.

Hrvatska i Gana odmjerile su snage u Filadelfiji, a susret je okončan rezultatom 2:1.

Prije ovog susreta "Vatreni" su imali učinak od jedne pobjede i jednog poraza, te im je za plasman u nokaut fazu bio dovoljan bod, dok je Gana još nakon dva kola, pobjedom protiv Paname i remijem s Engleskom, osigurala plasman u šesnaestinu finala.

Hrvatska je bolje otvorila utakmicu i imala veći posjed lopte. Na prvu pravu priliku čekalo se do 17. minute, kada je nakon kontranapada lopta stigla do Nikole Vlašića, koji je šutirao s velike udaljenosti, ali pogodio stativu gola Gane.

U 31. minuti Hrvatska je stigla do vodstva. Petar Sučić, nekadašnji mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, sjajno je šutirao s više od 30 metara i fenomenalnim pogotkom doveo svoju selekciju u prednost. Do odlaska na odmor zaprijetila je i Gana preko brzog Semenye, čiji je udarac završio tik pored gola.

U nastavku je Gana zaigrala ofanzivnije, što joj se isplatilo u 73. minuti. Numah je ubacio s desne strane, a Luckassen pogodio za 1:1. Nakon VAR provjere pogodak je priznat. Vatreni se nisu pokolebali nakon primljenog gola, već su odmah krenuli ofanzivno u potrazi za novim vodstvom. Rezervista Pašalić snažno je šutirao, ali je golman Gane fantastičnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Nakon toga je uslijedio korner za Hrvatsku. Modrić je odlično ubacio, a Vlašić je najbolje reagovao u šesnaestercu i pogodio za erupciju oduševljenja među hrvatskim navijačima.

Hrvatska je večerašnjom pobjedom osigurala plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva kao drugoplasirana reprezentacija grupe L.

U drugom susretu Engleska je savladala Panamu rezultatom 2:0.

Obje selekcije su u ovaj duel ušle bez rezultatskog pritiska, s obzirom na to da su Englezi već ranije osigurali plasman u nokaut fazu, dok je Panama nakon dva poraza ostala bez šansi za prolaz.

Mreže su mirovale u prvom poluvremenu, uprkos očekivanoj dominaciji Engleske u posjedu lopte.

Engleska je do vodstva stigla u 62. minuti, kada je Bukajo Saka ubacio iz kornera, a Džud Belingem se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pogodio za 1:0.

Hrvatska - Gana 2:1

Panama - Engleska 0:2