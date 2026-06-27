Rat proročanstava u Gani: Pastor i vrač se sukobili oko prognoza za Mundijal, ovo su njihove tvrdnje

Svjetsko prvenstvo donosi nevjerovatne priče sa svih strana planete, a jedna od najbizarnijih stiže iz Gane, gdje je buknuo pravi "rat" između crkvenih i tradicionalnih vjerskih lidera oko prognoza za Mundijal.

Jedan ganski pastor javno je odbacio i proglasio lažnim tvrdnje tamošnjeg najpoznatijeg tradicionalnog vrača, Nane Kvakua Bonsama (Nana Kwaku Bonsam), koji je samouvjereno prognozirao da će Portugal osvojiti Svjetsko prvenstvo, a da će moćna Argentina doživjeti senzacionalan poraz od Zelenortskih Ostrva (Cape Verde).

Posebnu pažnju privukao je osvrt na utakmicu Gane i Engleske. Naime, Bonsam je tvrdio da je bacio kletvu na kapitena Engleske Harija Kejna (Harry Kane), no pastor je to oštro demantovao, poručivši da je navodna kletva obična izmišljotina.

- Kejn je jednostavno imao loš dan na terenu protiv Gane, to nema nikakve veze s magijom - poručio je pastor.

On je dodatno "potopio" uglednog vrača izjavom da je Bonsam u domovini već godinama poznat po propalim proročanstvima, podsjetivši javnost na njegove brojne promašene prognoze vezane za utakmice domaće fudbalske lige, ali i za rezultate ganskih političkih izbora.