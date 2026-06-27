Argentina na Svjetsko prvenstvo donijela 500 kilograma "premijum" mesa

Fudbalska reprezentacija Argentine ništa ne prepušta slučaju na Svjetskom prvenstvu, pa tako ni svoju tradicionalnu ishranu. Mediji u Argentini otkrili su da Gaučosi tokom cijelog Mundijala uživaju u tradicionalnom roštilju, nakon što su u svoj kamp u Sjedinjenim Američkim Državama dopremili više od 500 kilograma "premijum" govedine.

Ova ogromna pošiljka uključuje širok spektar tradicionalnih argentinskih komada mesa, među kojima su lomo, vasio (vacío), entrana (entraña), matambre, peseto (peceto) i nezaobilazni asado (asado de tira).

Planiranje ove akcije trajalo je mjesecima, a meso je pretrpjelo rigorozne sanitarne i carinske kontrole prije nego što je dobilo dozvolu za ulazak na tlo Sjedinjenih Američkih Država.

Čini se da je provjereni recept za dobru atmosferu u ekipi ponovo upalio, a miris asada očigledno donosi sreću Argentincima na terenima širom Amerike.