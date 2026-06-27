Amerikanci u strahu od Barbarezovih momaka: Istakli tri ključna aduta Zmajeva

Ugledni američki portal "Sports ilustrejtid" (Sports Illustrated) objavio je detaljnu analizu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči predstojećeg duela šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Iako su SAD, predvođene Maurisijom Početinom (Mauricio Pochettino), favoriti u ovom meču koji se igra sa srijede na čevrtak, Amerikanci upozoravaju da plasman BiH (koja je 64. na FIFA listi) među 32 najbolje selekcije nije slučajan, podsjećajući na remi s Kanadom i senzacionalnu pobjedu nad Italijom u kvalifikacijama.

Američki novinari su izdvojili tri ključna segmenta u igri Zmajeva koji predstavljaju najveću opasnost za njihovu reprezentaciju:

Nevjerovatna visina i fizička dominacija

BiH je najviša reprezentacija na cijelom Mundijalu s prosjekom visine od 185 centimetara (6'1"). Amerikanci posebno ističu stoperski tandem Tarik Muharemović – Nikola Katić, kao i Stjepana Radeljića (201 cm). U napadu su u fokusu legendarni Edin Džeko (193 cm) i Ermedin Demirović. S druge strane, SAD su znatno niža ekipa (prosjek 180 cm, tek 21. na turniru) i fizička igra im nije jača strana, pa se pribojavaju vazdušnih duela u kojima će Zmajevi imati apsolutnu prednost.

Američki tinejdžer na krilima

"Sports Illustrated" navodi da će se ključna bitka voditi na krilnim pozicijama gdje BiH ima nevjerovatne mlade talente. Na desnoj strani je to 21-godišnji Esmir Bajraktarević, momak rođen u Viskonsinu koji je igrao za mlađe selekcije SAD-a prije nego što je izabrao BiH. Njegova brzina i agilnost su označeni kao elitno oružje. Na lijevoj strani prijetnja je 18-godišnji Kerim Alajbegović, koji iza sebe ima sjajnu sezonu i fenomenalnu partiju protiv Katara gdje je postigao gol i ubilježio šest uspješnih driblinga.

Prekidi kao ključno oružje

Zbog ogromne prednosti u visini, prekidi su apostrofirani kao segment igre u kojem Zmajevi mogu "ubiti" Amerikance. Analiza pokazuje da BiH stvara ogroman broj šansi iz prekida, što se vidjelo protiv Kanade, Švicarske i Katara. S obzirom na to da je američka odbrana znatno niža, a golman Met Friz (Matt Freese) teško može pokupiti svaku visoku loptu, Početinovom timu se savjetuje da po svaku cijenu smanji broj faulova i kornera u zoni šuta.