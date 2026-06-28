Južna Afrika i Kanada otvaraju nokaut fazu Mundijala

Južna Afrika – Kanada

Prvu utakmicu nokaut faze na Svjetskom prvenstvu odigrat će dvije reprezentacije koje su već ostvarile historijski rezultat. Južna Afrika i Kanada od 21:00 sat na „Sofi Stadiumu“ u Los Anđelesu počinju prvi meč šesnaestine finala.

Obje selekcije će prvi put nastupiti u nokaut fazi Mundijala, pa će pobjednik ovog susreta napraviti još jedan veliki korak i izboriti mjesto među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Južna Afrika je završila na drugoj poziciji Grupe A sa četiri boda. „Bafana Bafana“ je takmičenje otvorila porazom od domaćina Meksika 2:0, zatim je odigrala 1:1 sa Češkom, da bi u odlučujućem susretu savladala Južnu Koreju sa 1:0. Gol koji je Južnoafrikancima omogućio da preskoče Južnu Koreju na toj utakmici postigao je Tapelo Maseko.

Ovaj uspjeh predstavlja krunu rada selektora Iga Brusa (Huga Brossa), koji će sa 74 godine postati najstariji trener koji je predvodio neku reprezentaciju u nokaut fazi Mundijala. Belgijski stručnjak već je najavio da će mu ovo biti posljednji turnir prije odlaska u penziju.

Južna Afrika je do plasmana stigla zahvaljujući čvrstoj odbrani i velikoj taktičkoj disciplini. Na prethodnih osam utakmica nije postigla više od jednog gola, dok je šest od njenih posljednih sedam susreta završeno sa manje od tri pogotka.

Najopasniji igrač tokom grupne faze bio je upravo Tapelo Maseko (Thapelo Maseko), koji je uputio osam udaraca ka golu protivnika. Zanimljivo je da je jedini šut koji je išao u okvir gola završio u mreži Južne Koreje i donio historijsku pobjedu.

Sa druge strane, Kanada je zauzela drugo mjesto Grupe B sa četiri boda, koliko je imala i Bosna i Hercegovina, ali je o poziciji odlučivala gol razlika koja je bila na strani jednog od suorganizatora turnira.

Kanađani su turnir otvorili remijem 1:1 protiv naše reprezentacije, uslijedila je historijska pobjeda nad Katarom 6:0. U posljednjem meču ekipa Džesija Marša (Jesse Marsch) izgubila je od Švajcarske sa 2:1 i tako ostala bez prvog mjesta..

Ipak, Kanada je tokom grupne faze pokazala ogroman napadački potencijal. Postigla je ukupno osam golova i uputila 21 udarac u okvir gola, čak deset više nego na prethodna dva učešća na Svjetskim prvenstvima zajedno.

Posebno se istakao Nejtan Saliba (Nathan Saliba), koji je dvije utakmice direktno učestvovao kod tri gola – jedan je postigao, a za dva asistirao. Velika opasnost biće Džonatan Dejvid (Jonathana Davida), koji je već četiri puta zatresao mrežu na turniru, kao i od iskusnog Kajl Larina (Cyle Larina).

Nezivjesno je međutim da li će kapiten Alfonso Dejvis (Alphonso Davies) biti spreman da počne utakmicu zbog problema sa zadnjom ložom.

Pod znakom pitanja nalazi se i nastup veziste Stivena Eustakija (Stephen Eustáquio), čije bi odustvo predstavljalo ozibljan problem za ravotežu ekipe.

Prognoza meča

Pred nama je duel potpuno različitih stilova. Južna Afrika će se osloniti na disciplinovan defanzivni blok, strpljenje i brzu tranziciju, dok će Kanada pokušati da visokim intenzitetom, presingom i većim brojem igrača u završnici nametne svoj ritam.

Statistika najavljuje opreznu utakmicu

Kad je u pitanju Kanada, u posljednjih 13 mečeva palo je manje od 3 gola po utakmici, dok je isti slučaj bio na šest od posljednjih sedam utakmica Južne Afrike.

Kanada ima ulogu velikog favorita zbog većeg individualnog kvaliteta i znatno boljeg napadačkog učinka. Ipak, Južna Afrika je protiv Južne Koreje pokazala da može da izdrži pritisak i kazni rivala iz jedne prave prilike.

Međusobni dueli

Ovo će biti tek drugi međusobni susret dvije selekcije. Jedini prethodni duel odigran je 2007. godine, kada je Južna Afrika slavila rezultatom 2:0. Strijelac oba gola bio je Teko Čolofeo Modise (Teko Tsholofelo Modise) u 39. minuti i 45. minuti meča.

Kanada je izgubila i oba dosadašnja takmičarska susreta protiv afričkih reprezentacija. Južna Afrika će pokušati da nastavi historijsku avanturu čvrstom odbranom, dok Kanada želi da potvrdi da osam postignutih golova u grupi nije bilo slučajnost.

Ekipa Džesija Marša (Jesse Marsch) ima više napadačkih rješenja i ulazi u susret kao favorit, ali se očekuje tvrd i taktički zahtjevan duel u kojem bi jedan pogodak mogao da odluči prvog učesnika osmine finala Mundijala 2026.