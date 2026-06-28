Biografija Roberta Prosinečkog, bivšeg selektora BiH, privukla veliku pažnju

Legendarni Robert Prosinečki predstavio je za vikend u Zagrebu dugo očekivanu biografiju "Veliki Žuti", koja je izazvala ogromno interesovanje javnosti. Prvi tiraž rasprodan je i prije početka promocije.

Među gostima su bili brojne legende hrvatskog sporta, uključujući Zvonimira Bobana, Silvija Marića, Zorislava Srebrića, Fabijana Komljenovića i nekadašnjeg košarkaša Svena Ušića.

Autor knjige, ugledni sportski novinar Dražen Krušelj, otkrio je da je godinama nagovarao Prosinečkog da pristane na biografiju.

- Čudilo me da igrač takvog kalibra nema svoju životnu priču u knjizi. Na kraju sam ga uspio nagovoriti - rekao je Krušelj.

Prosinečki je priznao da u početku nije bio oduševljen idejom.

- Imao sam turbulentan život i karijeru. Sve ovo je vrlo emotivno i mislim da nije bilo potrebe da me se toliko hvali - kazao je legendarni "Žuti".

Ćiro je znao gdje su cigarete

Najviše smijeha izazvale su priče o pokojnom Miroslavu Ćiri Blaževiću, čovjeku koji je obilježio veliki dio Prosinečkijeve karijere.

- Ćiro je noću dolazio u našu sobu. Slaven Bilić i ja smo se pravili da spavamo, a on je otvarao torbe i ormariće tražeći cigarete. Znao je tačno gdje treba doći i jednostavno bi ih "maznuo" - ispričao je Prosinečki uz osmijeh.

Ništa manje zanimljiva nije bila ni anegdota iz mladih dana u Dinamu.

- Igrali smo utakmicu u Bjelovaru. Trener Đalma Marković otišao je postaviti čunjeve za zagrijavanje, a ja sam iskoristio priliku da zapalim još jednu cigaretu. Međutim, bio sam u kopačkama s kramponima i nisam mogao ugasiti opušak na pločicama. Kada se trener vratio, samo sam stajao dok se ispod mene dimilo - prisjetio se Prosinečki.

Na tu priču iz publike se nadovezao Zvonimir Boban.

- Tada smo imali samo 15 i po godina - dobacio je kroz smijeh.

Boban: Ne možete ga ne voljeti

Boban je potom uzeo mikrofon i biranim riječima govorio o dugogodišnjem prijatelju.

- Ne možete ga ne voljeti. Igrao je fudbal s ljubavlju, romantikom i boemskim duhom, ali i s velikom ozbiljnošću. Bez toga ne bi ostvario takvu karijeru - rekao je Boban.

Prosinečki je tokom promocije govorio i o najvećim saigračima s kojima je dijelio svlačionicu, istakavši da bi spisak bio predugačak.

- Odrastao sam sa Zvonimirom Bobanom, igrao sa Dejanom Savićevićem, Luisom Figom i Fernandom Hierrom... Teško je izdvojiti samo nekoliko imena.

Od Dinama do svjetske slave

Biografija "Veliki Žuti" prati životni put jednog od najboljih fudbalera ovih prostora, evropskog prvaka sa Crvenom zvezdom, osvajača bronzane medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 1998. godine te čovjeka koji je nastupao za Real Madrid i Barcelonu.

Prosinečki je ostao upamćen i kao jedini fudbaler koji je postizao golove za dvije različite reprezentacije na svjetskim prvenstvima – Jugoslaviju 1990. i Hrvatsku 1998. godine.

Trenerska karijera

Nakon igračke, započeo je trenesku karijeru. Izdvaja se boravak na klupi Crvene zvezde, nekoliko klubova u Turskoj, ali i selektorski angažmani, od Azerbejdžana, preko Bosne i Hercegovine i Crne Gore, do akteulnog angažmana na klupi Kirgistana.