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SVJETSKO PRVENSTVO

Hrvatsku čeka paklen put do završnice: Poznato kada Vatreni igraju prvi meč nokaut faze

Zvanično obezbijedili plasman u nokaut fazu s druge pozicije na tabeli

Petar Sučić slavi gol. FOTO: AA

B. P.

28.6.2026

U toku je bilo mnogo kalkulacija, ali fudbalska reprezentacija Hrvatske uspješno je apsolvirala prvu veliku prepreku na Svjetskom prvenstvu.

Izabranici Zlatka Dalića savladali su Ganu rezultatom 2:1 u okviru trećeg kola grupe L, čime su zvanično obezbijedili plasman u nokaut fazu s druge pozicije na tabeli.

Vatreni će svoj meč osmine finala igrati u petak, 3. jula s početkom u 1 sat ujutro po našem vremenu. Protivnik u borbi za plasman među 16 najboljih biće drugoplasirana selekcija iz grupe K, a to će biti Portugal ili Kolumbija.

Ipak, ono što već sada brine navijače i stručni štab jeste podatak da Hrvatskoj prijeti izrazito težak i paklen žrijeb u nastavku turnira. 

Ukoliko žele napraviti dubok nabor na ovom Mundijalu i stići do same završnice, Dalićevi momci će potencijalno morati eliminisati dvije reprezentacije iz same elite, odnosno top 10 društva na FIFA rang listi – selekcije Portugala i Španije.

# GANA
# HRVATSKA
# MUNDIJAL 2026
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