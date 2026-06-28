Hrvatsku čeka paklen put do završnice: Poznato kada Vatreni igraju prvi meč nokaut faze

U toku je bilo mnogo kalkulacija, ali fudbalska reprezentacija Hrvatske uspješno je apsolvirala prvu veliku prepreku na Svjetskom prvenstvu.

Izabranici Zlatka Dalića savladali su Ganu rezultatom 2:1 u okviru trećeg kola grupe L, čime su zvanično obezbijedili plasman u nokaut fazu s druge pozicije na tabeli.

Vatreni će svoj meč osmine finala igrati u petak, 3. jula s početkom u 1 sat ujutro po našem vremenu. Protivnik u borbi za plasman među 16 najboljih biće drugoplasirana selekcija iz grupe K, a to će biti Portugal ili Kolumbija.

Ipak, ono što već sada brine navijače i stručni štab jeste podatak da Hrvatskoj prijeti izrazito težak i paklen žrijeb u nastavku turnira.

Ukoliko žele napraviti dubok nabor na ovom Mundijalu i stići do same završnice, Dalićevi momci će potencijalno morati eliminisati dvije reprezentacije iz same elite, odnosno top 10 društva na FIFA rang listi – selekcije Portugala i Španije.