Video / Denis Hadžikadunić pred Ameriku: Mogu oni pričati šta god hoće, mi smo fokusirani na sebe

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u trenažni proces nakon dva dana zasluženog odmora, koji je uslijedio poslije pobjede nad Katarom i osiguranog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Izabranici Sergeja Barbareza ponovo su na okupu u bazi naše selekcije u Solt Lejk Sitiju (Salt Lake City), gdje su u sjajnom raspoloženju odradili prvi trening pred predstojeći ispit protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država.

Prije treninga medijima se obratio reprezentativac Bosne i Hercegovine Dennis Hadžikadunić, koji je govorio o atmosferi u taboru Zmajeva nakon plasmana u osminu finala Svjetskog prvenstva.

- Situacija je odlična. Pobijedili smo Katar i izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije. Svi smo sretni što smo prošli grupnu fazu - rekao je Hadžikadunić.

Govorio je i o tome kako je ekipa proslavila veliki uspjeh.

- Atmosfera je bila vrhunska. Ispisali smo historiju, svi smo pjevali i uživali u ovim slobodnim danima. Zaista je bilo prelijepo.

Na pitanje o očekivanjima pred duel osmine finala, bh. defanzivac je bio jasan.

- To je utakmica u kojoj ili pobijediš ili ispadneš. Mi ćemo dati 100 posto od sebe da pobijedimo.

Reporter "Avaza" podsjetio ga je na suze nakon poraza od Ukrajine u baražu za Evropsko prvenstvo, te ga upitao kakve emocije sada osjeća.

- Iza nas je nekoliko teških godina, zato je sada osjećaj još ljepši kada napravite ovakav uspjeh za domovinu i ekipu. Zaista sam ponosan na ono što smo uradili.

Hadžikadunić se osvrnuo i na komentare onih koji potcjenjuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

- Oni mogu pričati šta god žele. Mi smo fokusirani na sebe i radimo ono u čemu smo najbolji. Vidjet ćemo ko će biti bolji tog dana, a nadam se da ćemo to biti mi.

Za kraj je govorio i o pritisku koji očekuje domaćina turnira.

- Pritisak je na njima. Igraju pred svojim navijačima, u svojoj državi, tako da je veći teret na njihovim leđima.