Video / Armin Gigović: Nisam čuo šta Amerikanci pričaju, fokus je na nama

Izabranici Sergeja Barbareza ponovo su na okupu u bazi naše selekcije u Solt Lejk Sitiju (Salt Lake City), gdje su u odličnoj atmosferi odradili prvi trening pred meč protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u trenažni proces nakon dva dana zasluženog odmora, koji je uslijedio poslije historijske pobjede nad Katarom i osiguranog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Uoči početka treninga, izjavu za medije dao je i veznjak naše selekcije Armin Gigović.

- Veoma je lijep osjećaj izboriti plasman u narednu fazu ovog takmičenja. Dobili smo jedan slobodan dan, dobro smo se odmorili i sada se maksimalno fokusiramo na utakmicu protiv Amerike. Naravno da nam je cilj pobjeda. Neće biti lako, odradili su dobar posao u grupnoj fazi, ali spremni smo i mi.

Na pitanje šta misli o izjavama i potcjenjivanju reprezentacije Bosne i Hercegovine, kratko je odgovorio:

- Ma kakve izjave. Ne volim previše razmišljati o tome. Mi imamo svoj cilj, da odradimo ono što je do nas i fokusirani smo isključivo na sebe.

Reporter "Avaza" potom ga je upitao da li su analizirali narednog protivnika.

- Gledali smo njihovu utakmicu protiv Turske. Vidi se da žele igrati moderan fudbal i da imaju nekoliko zaista sjajnih igrača. Međutim, i oni se pripremaju za nas. Bit će to intenzivna i posebna utakmica. Ući ćemo u meč kao i u svaki prethodni. Znali smo koliko nam znači pobjeda protiv Katara, a sada imamo veliku priliku protiv domaćina Amerike i idemo punim gasom.