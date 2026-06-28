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Video / Odlična atmosfera u redovima Zmajeva: Odrađen prvi trening pred meč sa SAD

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u trenažni proces nakon zasluženog odmora

Trening Zmajeva - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
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Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

28.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u trenažni proces nakon zasluženog odmora, koji je uslijedio poslije historijske pobjede nad Katarom i osiguranog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Izabranici Sergeja Barbareza ponovo su na okupu u bazi naše selekcije u Solt Lejk Sitiju (Salt Lake City), gdje su u sjajnom raspoloženju i uz odličnu atmosferu odradili prvi trening pred predstojeći ispit protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država.

Ovaj historijski susret šesnaestine finala na programu je 1. jula po lokalnom vremenu, odnosno u noći s četvrtka na petak, 2. jula po srednjoevropskom vremenu, s početkom u 2 sata iza ponoći.

Raduje činjenica da su svi fudbaleri u odličnom zdravstvenom i psihološkom stanju istrčali na teren, a u taboru Zmajeva vlada potpuni optimizam da se pobjednički niz može nastaviti i protiv Amerikanaca.

Sve aktuelnosti, zanimljivosti s lica mjesta iz Amerike, kao i tekstualni prijenos utakmice, možete pratiti na našem portalu.

# ZMAJEVI
# SALT LAKE CITY
# SAD
# MUNDIJAL 2026
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