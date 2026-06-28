Video / Odlična atmosfera u redovima Zmajeva: Odrađen prvi trening pred meč sa SAD

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u trenažni proces nakon zasluženog odmora, koji je uslijedio poslije historijske pobjede nad Katarom i osiguranog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u trenažni proces nakon zasluženog odmora
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u trenažni proces nakon zasluženog odmora, koji je uslijedio poslije historijske pobjede nad Katarom i osiguranog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.
Izabranici Sergeja Barbareza ponovo su na okupu u bazi naše selekcije u Solt Lejk Sitiju (Salt Lake City), gdje su u sjajnom raspoloženju i uz odličnu atmosferu odradili prvi trening pred predstojeći ispit protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država.
Ovaj historijski susret šesnaestine finala na programu je 1. jula po lokalnom vremenu, odnosno u noći s četvrtka na petak, 2. jula po srednjoevropskom vremenu, s početkom u 2 sata iza ponoći.
Raduje činjenica da su svi fudbaleri u odličnom zdravstvenom i psihološkom stanju istrčali na teren, a u taboru Zmajeva vlada potpuni optimizam da se pobjednički niz može nastaviti i protiv Amerikanaca.
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