Portugal ide na Hrvatsku: Kolumbija prva, DR Kongo velikim preokretom izborio nokaut fazu

Grupa K Svjetskog prvenstva dobila je dramatičan rasplet u posljednjem kolu. Kolumbija i Portugal odigrali su 0:0 u direktnom duelu za prvo mjesto, dok je DR Kongo u drugoj utakmici savladao Uzbekistan rezultatom 3:1 i stigao do rezultata koji mu donosi plasman u nokaut fazu.

Derbi grupe između Kolumbije i Portugala nije donio golove, iako je južnoamerička selekcija u završnici zatresla mrežu.

Ipak, pogodak Kolumbije je poništen, pa je ostalo 0:0, što je Kolumbiji bilo dovoljno da sačuva prvo mjesto u grupi i potvrdi odličan nastup u grupnoj fazi. Portugal je završio kao drugoplasirani i također sigurno nastavlja takmičenje.

Mnogo više drame viđeno je u duelu DR Konga i Uzbekistana. Uzbekistan je poveo preko Eldora Šomurodova (Eldor Shomurodov) i u tom trenutku ozbiljno zaprijetio snovima afričke selekcije, ali je DR Kongo u nastavku pokazao karakter. Prvo je Joan Visa (Yoane Wissa) pogodio s bijele tačke, a zatim je Fiston Majele (Fiston Mayele) donio preokret.

Tačku na utakmicu stavio je ponovo Visa, koji je nakon asistencije Mešaka Elije (Meschack Elia) pogodio za 3:1 i veliko slavlje DR Konga. Bio je to gol koji je otklonio sve dileme, jer je afrička selekcija s četiri boda i pozitivnom gol-razlikom osigurala mjesto među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama.

Za DR Kongo ovo je historijski rezultat. Nakon remija s Portugalom, minimalnog poraza od Kolumbije i pobjede nad Uzbekistanom, ova selekcija je pokazala da nije samo simpatičan učesnik turnira, nego ozbiljna reprezentacija koja zna preživjeti teške trenutke i kazniti protivnika kada je najvažnije.

Uzbekistan je svoj debitantski nastup završio bez bodova, ali je i protiv DR Konga pokazao borbenost i imao period u kojem je držao rezultat koji ga je vodio ka prvom velikom iznenađenju.

Nakon raspleta u grupi K jasno je i da će protivnik Hrvatske u narednoj fazi biti Portugal.