Argentina tri od tri, luda zavšnica utakmice Austrija -Alžir, obje reprezentacije u nokaut fazi

ARGENTINA - JORDAN 3:1
Aktuelni svjetski prvaci bez većih problema savladali Jordan, dok je Lionel Mesi postao prvi igrač u historiji koji je na sedam uzastopnih utakmica postigao gol i time stavio tačku na novu pobjedu Gaučosa
Selektor Argentine je odmorio nekoliko nosilaca igre, ali ni to nije spriječilo Gaučose da dođu do novog trijumfa.
Argentina je od početka kontrolirala ritam susreta. Već u sedmoj minuti Đovani Lo Selso (Giovani Lo Celso) pogodio je mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajda.
Ipak, veznjak Tottenhama nije dugo čekao na prvenac. U 19. minuti izborio je slobodan udarac, a zatim preciznim udarcem iznenadio golmana Jazida Abu Lailu (Yazid Abu Laila) za vodstvo Argentine.
Nedugo zatim uslijedio je i drugi pogodak. Nakon intervencije VAR-a dosuđen je penal za Argentinu, a Lautaro Martinez (Lautaro Martínez) bio je siguran s bijele tačke za 2:0.
Početkom drugog dijela Lo Selso je još jednom zatresao mrežu, ali je i taj pogodak poništen zbog ofsajda.
Jordan je uspio vratiti neizvjesnost u 55. minuti kada je Musa Al Tamari (Musa Al-Taamari) iskoristio ubacivanje na drugu stativu i smanjio na 2:1.
Velike ovacije uslijedile su pet minuta kasnije kada je u igru ušao Lionel Mesi (Lionel Messi). Kapiten Argentine nije dugo čekao da ostavi trag. U 80. minuti izveo je slobodan udarac, a lopta je završila u mreži nakon još jedne nesigurne reakcije jordanskog golmana.
Bio je to Mesijev šesti pogodak na Svjetskom prvenstvu, kojim je definitivno riješio pitanje pobjednika i potvrdio sjajnu formu pred nokaut fazu
AUSTRIJA – ALŽIR 3:3
Utakmica Austrije i Alžira ponudila je jedan od najuzbudljivijih mečeva dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. U nevjerovatnom susretu punom preokreta, Austrijanci su golom u 96. minuti izborili remi 3:3 i plasman u šesnaestinu finala, dok su Alžirci ostali bez pobjede u posljednjim trenucima.
Austrija je povela u 28. minuti kada je Marko Arnautović (Marko Arnautović) pobjegao odbrani Alžira nakon duge lopte i rutinski pogodio za 1:0.
Iako su Austrijanci imali kontrolu, Alžir je pred odlazak na odmor stigao do izjednačenja. U 45. minuti Mohamed Belghali (Mohamed Belghali) je fantastičnim solo prodorom prošao nekoliko protivničkih igrača i snažnim udarcem pogodio gornji ugao za 1:1.
Početak drugog dijela donio je novu prednost Austriji. U 54. minuti Marcel Sabitzer (Marcel Sabitzer) odlično je ispratio akciju iz tranzicije i preciznim udarcem vratio svoju selekciju u vodstvo.
Međutim, slavlje nije dugo trajalo. Samo šest minuta kasnije kapiten Alžira Rijad Mahrez (Riyad Mahrez) pogodio je za 2:2 nakon odlične akcije po lijevoj strani.
U završnici se činilo da su obje ekipe zadovoljne rezultatom koji ih vodi dalje, pa je tempo znatno pao. Ali onda je uslijedila prava ludnica.
U trećoj minuti sudijske nadoknade Mahrez je još jednom zablistao. Alžir je u samo dva dodavanja stigao pred gol Austrije, a iskusni ofanzivac pogodio je za potpuni preokret i vodstvo od 3:2. U tom trenutku Alžir je bio u nokaut fazi, dok je Austrija ispadala.
Ipak, posljednju riječ imali su Austrijanci. U šestoj minuti nadoknade Saša Kalajdžić (Sasa Kalajdzic) najbolje se snašao u kaznenom prostoru i pogodio za konačnih 3:3, donijevši svojoj reprezentaciji vrijedan bod i plasman među 32 najbolje ekipe svijeta.
Tim pogotkom Austrija je osigurala nastavak takmičenja, dok je Iran ostao bez plasmana u nokaut fazu.