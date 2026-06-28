Argentina tri od tri, luda zavšnica utakmice Austrija -Alžir, obje reprezentacije u nokaut fazi

ARGENTINA - JORDAN 3:1

Aktuelni svjetski prvaci bez većih problema savladali Jordan, dok je Lionel Mesi postao prvi igrač u historiji koji je na sedam uzastopnih utakmica postigao gol i time stavio tačku na novu pobjedu Gaučosa

Selektor Argentine je odmorio nekoliko nosilaca igre, ali ni to nije spriječilo Gaučose da dođu do novog trijumfa.

Argentina je od početka kontrolirala ritam susreta. Već u sedmoj minuti Đovani Lo Selso (Giovani Lo Celso) pogodio je mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajda.

Ipak, veznjak Tottenhama nije dugo čekao na prvenac. U 19. minuti izborio je slobodan udarac, a zatim preciznim udarcem iznenadio golmana Jazida Abu Lailu (Yazid Abu Laila) za vodstvo Argentine.

Nedugo zatim uslijedio je i drugi pogodak. Nakon intervencije VAR-a dosuđen je penal za Argentinu, a Lautaro Martinez (Lautaro Martínez) bio je siguran s bijele tačke za 2:0.

Početkom drugog dijela Lo Selso je još jednom zatresao mrežu, ali je i taj pogodak poništen zbog ofsajda.

Jordan je uspio vratiti neizvjesnost u 55. minuti kada je Musa Al Tamari (Musa Al-Taamari) iskoristio ubacivanje na drugu stativu i smanjio na 2:1.

Velike ovacije uslijedile su pet minuta kasnije kada je u igru ušao Lionel Mesi (Lionel Messi). Kapiten Argentine nije dugo čekao da ostavi trag. U 80. minuti izveo je slobodan udarac, a lopta je završila u mreži nakon još jedne nesigurne reakcije jordanskog golmana.

Bio je to Mesijev šesti pogodak na Svjetskom prvenstvu, kojim je definitivno riješio pitanje pobjednika i potvrdio sjajnu formu pred nokaut fazu