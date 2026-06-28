Devet od deset reprezentacija iz Afrike prošlo dalje

Svjetsko prvenstvo 2026. donijelo je jednu od najvećih priča u historiji afričkog fudbala. Kontinent koji je decenijama proizvodio vrhunske igrače, ali rijetko ostvarivao vrhunske rezultate na Mundijalima, sada je pokazao da više nije samo izvor talenata, već ozbiljan kandidat za najveće domete.

Od deset afričkih reprezentacija koje su izborile plasman na Svjetsko prvenstvo, čak devet će igrati u šesnaestini finala.

Dalje su prošli: Južna Afrika, Alžir, Zelenortski Otoci, DR Kongo, Obala Slonovače , Egipat, Gana, Maroko i Senegal.

Jedini koji nije uspio izboriti nokaut fazu je Tunis.

Maroko više nije usamljen

Marokanski plasman u polufinale Mundijala u Kataru 2022. godine tada je djelovao kao historijska senzacija. Danas izgleda kao početak jednog mnogo većeg procesa.

Afričke selekcije više ne dolaze na Svjetsko prvenstvo s ciljem da iznenade favorita u jednoj utakmici. Sada dolaze da prolaze grupe, pobjeđuju velike reprezentacije i sanjaju završnicu turnira.

Posebno je impresivan debitantski nastup Zelenortskih Otoka, najmanje države koja je ikada izborila nokaut fazu Svjetskog prvenstva, dok su Maroko, Senegal, Egipat, Alžir i Obala Bjelokosti potvrdili da pripadaju samom svjetskom vrhu.