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AFRIKA PIŠE HISTORIJU

Devet od deset reprezentacija iz Afrike prošlo dalje

Samo je Tunis završio takmičenje nakon grupne faze, dok čak devet afričkih selekcija nastavlja takmičenje, što je nezapamćen uspjeh

Proslava gola. Platforma X

Piše: Mustafa Radoncic

28.6.2026

Svjetsko prvenstvo 2026. donijelo je jednu od najvećih priča u historiji afričkog fudbala. Kontinent koji je decenijama proizvodio vrhunske igrače, ali rijetko ostvarivao vrhunske rezultate na Mundijalima, sada je pokazao da više nije samo izvor talenata, već ozbiljan kandidat za najveće domete.

Od deset afričkih reprezentacija koje su izborile plasman na Svjetsko prvenstvo, čak devet će igrati u šesnaestini finala.

Dalje su prošli: Južna Afrika, Alžir, Zelenortski Otoci, DR Kongo, Obala Slonovače , Egipat, Gana, Maroko i Senegal.

Jedini koji nije uspio izboriti nokaut fazu je Tunis.

Maroko više nije usamljen

Marokanski plasman u polufinale Mundijala u Kataru 2022. godine tada je djelovao kao historijska senzacija. Danas izgleda kao početak jednog mnogo većeg procesa.

Afričke selekcije više ne dolaze na Svjetsko prvenstvo s ciljem da iznenade favorita u jednoj utakmici. Sada dolaze da prolaze grupe, pobjeđuju velike reprezentacije i sanjaju završnicu turnira.

Posebno je impresivan debitantski nastup Zelenortskih Otoka, najmanje države koja je ikada izborila nokaut fazu Svjetskog prvenstva, dok su Maroko, Senegal, Egipat, Alžir i Obala Bjelokosti potvrdili da pripadaju samom svjetskom vrhu.

Široka baza kvaliteta

Za razliku od ranijih prvenstava, afrički uspjeh više nije vezan za jednu ili dvije reprezentacije.

Maroko igra disciplinovano i taktički zrelo, Senegal ima iskustvo i fizičku moć, Egipat predvođen Mohamedom Salahom izgleda izuzetno organizirano, Alžir je pokazao karakter u dramatičnom finišu grupne faze, dok Obala Bjelokosti i DR Kongo posjeduju ogroman individualni kvalitet.

To znači da će gotovo u svakom dijelu nokaut faze biti prisutan barem jedan ozbiljan afrički kandidat.

Vrijeme za novi iskorak

Prošireni format Svjetskog prvenstva mnogi su kritikovali prije početka turnira, ali upravo su afričke reprezentacije među najvećim dobitnicima novog sistema.

Veći broj učesnika omogućio je većem broju kvalitetnih selekcija da pokažu koliko su napredovale posljednjih godina.

Sada slijedi ono najteže – eliminacione utakmice, gdje jedna greška može značiti kraj sna.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA MAROKA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA EGIPTA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SENEGALA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA ALŽIRA
# MUNDIJAL 2026
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