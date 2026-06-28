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NAKON SRAMOTNE IZJAVE

Američka novinarka se izvinila BiH: "Moj komentar je bio bezosjećajan"

U lošem pokušaju da se malo zabavim u duhu Svjetskog prvenstva, otišla sam predaleko i u eteru dala nepromišljen komentar, kazala je Velez

Američka reporterka uputila izvinjenje "Zmajevima". Instagram

Z. V.

28.6.2026

Nakon što je njen nedavni istup uoči osmine finala Svjetskog prvenstva izazvao burne reakcije javnosti, novinarka američke televizije ABC7 Abigejl Velez (Abigail Velez) javno se obratila i uputila izvinjenje građanima Bosne i Hercegovine i reprezentaciji „Zmajeva“.

Na društvenim mrežama priznala je da je njen komentar bio nepromišljen i neprimjeren u kontekstu takmičenja poput Svjetskog prvenstva, navodeći da joj nije bila namjera izazvati negativne reakcije.

- U lošem pokušaju da se malo zabavim u duhu Svjetskog prvenstva, otišla sam predaleko i u eteru dala nepromišljen komentar koji je bio bezosjećajan i neprikladan. Izvinjavam se narodu Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačkoj nogometnoj reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo bi trebalo spajati zajednice širom svijeta, a moj komentar nije odražavao taj duh. Želim svim reprezentacijama sve najbolje u nastavku njihovog puta na Svjetskom prvenstvu - poručila je Velez.

Podsjetimo, američka novinarka se našla na udaru kritika nakon što je tokom javljanja uživo iz Long Biča (Long Beacha) pokazala elementarno neznanje o našoj zemlji, uoči historijskog duela Zmajeva i Sjedinjenih Američkih Država.

Ona je tada izjavila kako "ne zna mnogo o Bosni" te da "ne bi znala pokazati gdje je na mapi", dodavši provokativnu poruku: "Pripremite se, Bosno, jer dolazimo". Snimak je ubrzo postao viralan, a mnogi su njen nastup ocijenili kao krajnje neprofesionalan s obzirom na to da naša reprezentacija igra nokaut fazu Mundijala.

Zmajevi su, podsjećamo, drugi put u historiji obezbijedili plasman na Svjetsko prvenstvo, a ove 2026. godine su ostvarili historijski uspjeh prolaskom grupne faze. Utakmica osmine finala protiv SAD-a na rasporedu je u srijedu.

# ZMAJEVI
# SAD
# BIH
# MUNDIJAL 2026
# ABIGAIL VELEZ
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