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JUNAK DANA

Heroj iz sjene: Saša Kalajdžić golom u 96. minuti odveo Austriju u nokaut fazu

Napadač srpskog porijekla prošao kroz pakao povreda, tri puta kidao ligamente i više od hiljadu dana proveo van terena prije nego što je postao junak

Saša Kalajdžić. AP

M. R.

28.6.2026

Austrija je u jednoj od najdramatičnijih završnica dosadašnjeg Mundijala izborila plasman u šesnaestinu finala, a junak večeri bio je napadač srpskog porijekla Saša Kalajdžić.

U trenutku kada je selekcija Austrije bila na korak od eliminacije, Kalajdžić je ušao s klupe i praktično prvim dodirom s loptom postigao pogodak za 3:3. Taj gol donio je Austrijancima mjesto među 16 najboljih reprezentacija svijeta i istovremeno izbacio Iran sa Svjetskog prvenstva.

Iza gola krije se teška životna priča

Kalajdžić danas ima 28 godina, a profesionalnu karijeru započeo je u klubu Admira Vaker (Admira Wacker). Već u prvoj seniorskoj sezoni doživio je lom metatarzalne kosti zbog kojeg je propustio veliki broj utakmica.

Problemi se tu nisu završili. Tokom narednih godina mučile su ga povrede koljena i skočnog zgloba, a najteži udarac stigao je kada je tri puta pokidao prednje ukrštene ligamente koljena. Ukupno je proveo više od hiljadu dana van terena, što bi mnoge fudbalere natjeralo da odustanu od karijere.

Ipak, svaki put se vraćao jači. U dresu Štutgarta (Stuttgart) pokazao je veliki potencijal, a njegova tržišna vrijednost u jednom periodu dostizala je 19 miliona eura.

Povratak koji je promijenio sve

Prekretnica je stigla nakon povratka u LASK iz Linca (LASK Linz), gdje je ponovo počeo redovno igrati i postizati golove. Dobre partije vratile su ga u reprezentaciju Austrije i donijele mjesto u sastavu za Svjetsko prvenstvo.

A onda je uslijedio trenutak koji će zauvijek ostati upisan u historiji austrijskog fudbala.

Gol za historiju

U sudijskoj nadoknadi meča protiv Alžira selektor ga je poslao na teren u trenutku kada je Austriji bio potreban pogodak za prolaz dalje. Samo nekoliko sekundi kasnije Kalajdžić je iskoristio ubačaj i zatresao mrežu za 3:3.

Stadion je eksplodirao, austrijski igrači su slavili kao da su osvojili trofej, a Iran je tim golom ostao bez šesnaestine finala.

Od bolničkih soba do Mundijala

Kalajdžićeva priča jedna je od onih koje fudbal čine posebnim. Od brojnih operacija i dugih rehabilitacija do gola koji je promijenio sudbinu čitave nacije. Jednim potezom je postao simbol upornosti i vjere da se i nakon najtežih padova može doći do najveće pozornice.

Za Austriju je to bio pogodak vrijedan nokaut faze, a za Sašu Kalajdžića trenutak koji ga je iz sjene lansirao među junake ovog Mundijala.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA AUSTRIJE
# MUNDIJAL 2026
# SAŠA KALAJDŽIĆ
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