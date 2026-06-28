Heroj iz sjene: Saša Kalajdžić golom u 96. minuti odveo Austriju u nokaut fazu

Austrija je u jednoj od najdramatičnijih završnica dosadašnjeg Mundijala izborila plasman u šesnaestinu finala, a junak večeri bio je napadač srpskog porijekla Saša Kalajdžić.

U trenutku kada je selekcija Austrije bila na korak od eliminacije, Kalajdžić je ušao s klupe i praktično prvim dodirom s loptom postigao pogodak za 3:3. Taj gol donio je Austrijancima mjesto među 16 najboljih reprezentacija svijeta i istovremeno izbacio Iran sa Svjetskog prvenstva.

Iza gola krije se teška životna priča

Kalajdžić danas ima 28 godina, a profesionalnu karijeru započeo je u klubu Admira Vaker (Admira Wacker). Već u prvoj seniorskoj sezoni doživio je lom metatarzalne kosti zbog kojeg je propustio veliki broj utakmica.

Problemi se tu nisu završili. Tokom narednih godina mučile su ga povrede koljena i skočnog zgloba, a najteži udarac stigao je kada je tri puta pokidao prednje ukrštene ligamente koljena. Ukupno je proveo više od hiljadu dana van terena, što bi mnoge fudbalere natjeralo da odustanu od karijere.

Ipak, svaki put se vraćao jači. U dresu Štutgarta (Stuttgart) pokazao je veliki potencijal, a njegova tržišna vrijednost u jednom periodu dostizala je 19 miliona eura.