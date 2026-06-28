Stiv Klark napustio klupu Škotske nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Nakon završetka grupne faze Svjetskog prvenstva uslijedio je prvi veliki potres na selektorskoj sceni, a drugi na turniru. Selektor Škotske Stiv Klark (Steve Clarke) podnio je ostavku nakon što je njegova reprezentacija ostala bez plasmana u nokaut fazu takmičenja.

Posljednju nadu Škotima ugasila je Hrvatska, koja je pobjedom nad Ganom rezultatom 2:1 zatvorila vrata prolaska među osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Iako je prije samo mjesec potpisao novi četverogodišnji ugovor, 62-godišnji Klark odlučio je da napusti klupu nacionalnog tima nakon razočaravajućeg nastupa na Mundijalu.

Škotska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Haitija 1:0, zatim je minimalno poražena od Maroka 0:1, da bi u posljednjem kolu doživjela težak poraz od Brazila 0:3, čime je ostala bez šansi za nastavak takmičenja.

- Najemotivniji dio ovog odlaska je oproštaj od mojih igrača. Bez njih ne bismo imali uspomene koje smo zajedno stvarali od 2019. godine do danas. S velikim ponosom sam bio selektor Škotske - poručio je Clarke u oproštajnoj izjavi.