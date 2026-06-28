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OSTAVKA

Stiv Klark napustio klupu Škotske nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Hrvatska pobjedom nad Ganom ugasila nade Škota za plasman u nokaut fazu, nakon čega je Klark podnio ostavku uprkos tome što je nedavno produžio ugovor

Stiv Klark. NS Škotske

M. R.

28.6.2026

Nakon završetka grupne faze Svjetskog prvenstva uslijedio je prvi veliki potres na selektorskoj sceni, a drugi na turniru. Selektor Škotske Stiv Klark (Steve Clarke) podnio je ostavku nakon što je njegova reprezentacija ostala bez plasmana u nokaut fazu takmičenja.

Posljednju nadu Škotima ugasila je Hrvatska, koja je pobjedom nad Ganom rezultatom 2:1 zatvorila vrata prolaska među osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Iako je prije samo mjesec potpisao novi četverogodišnji ugovor, 62-godišnji Klark odlučio je da napusti klupu nacionalnog tima nakon razočaravajućeg nastupa na Mundijalu.

Škotska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Haitija 1:0, zatim je minimalno poražena od Maroka 0:1, da bi u posljednjem kolu doživjela težak poraz od Brazila 0:3, čime je ostala bez šansi za nastavak takmičenja.

- Najemotivniji dio ovog odlaska je oproštaj od mojih igrača. Bez njih ne bismo imali uspomene koje smo zajedno stvarali od 2019. godine do danas. S velikim ponosom sam bio selektor Škotske - poručio je Clarke u oproštajnoj izjavi.

Njegov odlazak predstavlja jednu od prvih velikih posljedica završetka grupne faze Svjetskog prvenstva, a ostaje da se vidi ko će preuzeti kormilo škotske reprezentacije uoči narednih kvalifikacionih ciklusa.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA ŠKOTSKE
# STEVE CLARKE
# MUNDIJAL 2026
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