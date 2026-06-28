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ČUDESNI ARGENTINAC

Lionel Mesi ispisao historiju: Novi rekord na Svjetskim prvenstvima

Argentinski kapiten pogodio je na sedmoj uzastopnoj utakmici Mundijala i postavio novi rekord, dok je sa šest golova vodeći na listi strijelaca

Leo Mesi. AA

M. R.

28.6.2026

Lionel Mesi (Lionel Messi) nastavlja ispisivati stranice nogometne historije. Argentinski as postigao je pogodak i u posljednjoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva, čime je zatresao mrežu na sedmoj uzastopnoj utakmici Mundijala i postavio novi rekord.

Messi je do šestog gola na ovogodišnjem prvenstvu stigao majstorskim pogotkom iz slobodnog udarca, a u grupnoj fazi efikasniji od njega u historiji bili su samo Šandor Kočiš (Sándor Kocsis), koji je 1954. godine postigao sedam golova, te Gerd Miler (Müller), koji je isti učinak ostvario na Svjetskom prvenstvu 1970. godine.

Legendarni Argentinac dodatno je uvećao i vlastiti rekord po broju golova na svjetskim prvenstvima. Sada je na brojci od 19 pogodaka, dok iza njega slijede Kilijan Mbape (Kylian Mbappé) i Miroslav Klose (Miroslav Klose) sa po 16 golova.

Messijeva sjajna forma potvrđuje da je i u poznim igračkim godinama jedan od ključnih aduta Argentine u borbi za naslov svjetskog prvaka.

# REKORD
# LIONEL MESSI
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA ARGENTINA
# MUNDIJAL 2026
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