Lionel Mesi ispisao historiju: Novi rekord na Svjetskim prvenstvima

Lionel Mesi (Lionel Messi) nastavlja ispisivati stranice nogometne historije. Argentinski as postigao je pogodak i u posljednjoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva, čime je zatresao mrežu na sedmoj uzastopnoj utakmici Mundijala i postavio novi rekord.

Messi je do šestog gola na ovogodišnjem prvenstvu stigao majstorskim pogotkom iz slobodnog udarca, a u grupnoj fazi efikasniji od njega u historiji bili su samo Šandor Kočiš (Sándor Kocsis), koji je 1954. godine postigao sedam golova, te Gerd Miler (Müller), koji je isti učinak ostvario na Svjetskom prvenstvu 1970. godine.