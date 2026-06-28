Ovo su najbolje i najgore reprezentacije Mundijala: Argentina ima otvoren put do polufinala, Francuze čeka derbi u osmini finala

Novi format Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija donio je brojne interensantne mečeve, ali i neka pozitivna i negativna iznenađenja.
Južna Afrika je poslala Južnu Koreju i Češku kući u grupi, a veliko iznenađenje je bio i odlazak Turske kući u grupi D, iako su u svim mečevima imali više od igre.
Veliko iznenađenje je i ispadanje Urugvaja u slabašnoj grupi H, što je ujedno značilo i plasman Zelenortskih Otoka u drugu fazu i to bez ijedne pobjede.
Šest reprezentacije odlazi kući bez ijednog boda, a to su: Haiti, Tunis, Irak, Jordan, Uzbekistan i Panama. Irak je najgora reprezentacija prvenstva i završili su grupu s gol razlikom 1:12, Tunis je na 2:12, a Uzbekistan je na 2:11.
Najbolja reprezentacija grupne faze je Francuska s maksimalnim učinkom uz gol razliku 10:2, a ne zaostaje puno ni Argentina s 8:1.
Kao što smo već objavili, poznati su i svi parovi šesnaestine finala Mundijala, a najviše pažnje privlači meč Hrvatske i Portugala.
U osmini finala bi mogli svjedočiti još nekoliko velikih mečeva, ukoliko ne bude većih iznenađenja u šesnaestini finala. Tako bi se višestruki prvaci svijeta Njemačka i Francuska mogli susreti u relativno ranoj fazi takmičenja, dok će pobjednik meča Portugala i Hrvatske vjerovatno igrati protiv Španije.
Engleska ima poprilično lagodnu situaciju, gdje bi poslije Konga išli na pobjednika meča Meksika i Ekvadora, a onda u četvrtfinalu bi im, ukoliko ne bude izneđenja, slijedio meč s Brazilom.
Argentina ima praktično otvoren put sve do polufinala, pa nakon meča protiv Zelenortskih Otoka, idu na boljeg iz meča Australija Egipat, a u četvrtfinalu bi im protivnik bili Švicarska, Alžir, Kolumbija ili Gana. Tek u polufinalu bi slijedio potencijalni meč s Brazilom ili Engleskom.