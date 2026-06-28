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PERSIJSKA TUGA

Tri minute dijelile Iran od čuda: Kući odlaze neporaženi, ali uzdignute glave

Reprezentacija koja je tokom Svjetskog prvenstva prolazila kroz nezapamćene probleme zbog odnosa američkih vlasti ostala je bez nokaut faze

Reprezentacija Irana. Foto: Independent Persian﻿

M. R.

28.6.2026

Iran je bio na samo tri minute od plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Sudbina "Tim Melija" nije zavisila od njih samih, već od ishoda posljednjeg susreta grupne faze između Alžira i Austrije, a rasplet je bio okrutan.

Pobjeda bilo koje selekcije vodila je Iran među 32 najbolje reprezentacije. Kada je Rijad Marez u trećoj minuti sudijske nadoknade pogodio za 3:2 protiv Austrije, činilo se da je iranski san postao stvarnost. Austrijanci su u tom trenutku zbog slabije gol-razlike bili ispod Irana.

Međutim, slavlje je trajalo svega tri minute.

Selektor Austrije Ralf Rangnik uveo je Sašu Kalajdžića, koji je u posljednjim sekundama glavom pogodio za 3:3 i svojoj reprezentaciji donio prolaz dalje, dok je Iran ostao bez nagrade za sve što je pokazao na turniru.

Sudbina je prema Irancima bila nemilosrdna još ranije. Protiv Egipta ostali su bez pobjede nakon što im je pogodak u sudijskoj nadoknadi poništen zbog minimalnog ofsajda poslije VAR provjere.

Tri poništena gola u grupnoj fazi 

Tokom prvenstva iranska reprezentacija suočavala se i s brojnim problemima van terena. Zbog ratnog sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, reprezentacija nije mogla boraviti u SAD-u između utakmica, već je nakon svakog meča morala napuštati zemlju i vraćati se iz Meksika na naredne susrete.

Iako su takmičenje završili bez ijednog poraza, Iran je ostao bez plasmana u nokaut fazu. Rezultatski nisu ostvarili cilj, ali su na terenu pokazali karakter i otpornost zbog kojih će ih mnogi pamtiti kao jedne od moralnih pobjednika ovog Svjetskog prvenstva.

# FIFA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA IRANA
# MUNDIJAL 2026
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