Tri minute dijelile Iran od čuda: Kući odlaze neporaženi, ali uzdignute glave

Iran je bio na samo tri minute od plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Sudbina "Tim Melija" nije zavisila od njih samih, već od ishoda posljednjeg susreta grupne faze između Alžira i Austrije, a rasplet je bio okrutan.

Pobjeda bilo koje selekcije vodila je Iran među 32 najbolje reprezentacije. Kada je Rijad Marez u trećoj minuti sudijske nadoknade pogodio za 3:2 protiv Austrije, činilo se da je iranski san postao stvarnost. Austrijanci su u tom trenutku zbog slabije gol-razlike bili ispod Irana.

Međutim, slavlje je trajalo svega tri minute.

Selektor Austrije Ralf Rangnik uveo je Sašu Kalajdžića, koji je u posljednjim sekundama glavom pogodio za 3:3 i svojoj reprezentaciji donio prolaz dalje, dok je Iran ostao bez nagrade za sve što je pokazao na turniru.

Sudbina je prema Irancima bila nemilosrdna još ranije. Protiv Egipta ostali su bez pobjede nakon što im je pogodak u sudijskoj nadoknadi poništen zbog minimalnog ofsajda poslije VAR provjere.