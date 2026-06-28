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NEOBIČAN NIZ

Tradicija ide u Đokovićevu korist: Kad je Mundijal, Novak osvaja Vimbldon

Bivši broj 1. u svakoj godini u kojoj se održavalo Svjetsko prvenstvo osvajao je naslov u Londonu

Novak Đoković. Platforma X

M. R.

28.6.2026

Otkako se etablirao u samom vrhu svjetskog tenisa, Đoković je svaki Vibldon igran u godini Svjetskog prvenstva završavao s pobjedničkim peharom u rukama.

Prvi takav uspjeh ostvario je 2014. godine, kada je u finalu savladao Rodžera Federera (Roger Dederer) i osvojio drugu titulu na londonskoj travi. 

Četiri godine kasnije, nakon teškog perioda obilježenog operacijom lakta i padom na ATP listi, vratio se na vrh osvajanjem Wimbledona 2018. U Finalu je bio bolji od Kevina Andersona. 

Tradiciju je nastavio i 2022. godine, kada je u finalu bio bolji od Nika Kirjosa i stigao do sedme titule u Londonu.

Zanimljivo, jedine godine Svjetskog prvenstva u kojima nije osvojio Wimbledon bile su 2006. i 2010, kada još nije bio dominantna figura svjetskog tenisa.

Ovogodišnji Mundijal već je u punom jeku, dok Wimbledon tek počinje. Ostaje da se vidi hoće li Đoković još jednom potvrditi neobičnu tradiciju koja ga prati u godinama najveće nogometne smotre.

# WIMBLEDON
# NOVAK ĐOKOVIĆ
# MUNDIJAL 2026
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