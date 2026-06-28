Tradicija ide u Đokovićevu korist: Kad je Mundijal, Novak osvaja Vimbldon

Otkako se etablirao u samom vrhu svjetskog tenisa, Đoković je svaki Vibldon igran u godini Svjetskog prvenstva završavao s pobjedničkim peharom u rukama.

Prvi takav uspjeh ostvario je 2014. godine, kada je u finalu savladao Rodžera Federera (Roger Dederer) i osvojio drugu titulu na londonskoj travi.

Četiri godine kasnije, nakon teškog perioda obilježenog operacijom lakta i padom na ATP listi, vratio se na vrh osvajanjem Wimbledona 2018. U Finalu je bio bolji od Kevina Andersona.

Tradiciju je nastavio i 2022. godine, kada je u finalu bio bolji od Nika Kirjosa i stigao do sedme titule u Londonu.