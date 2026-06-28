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USPON AFRIKE

Fudbalska mapa svijeta nakon grupne faze Mundijala

Afrika senzacionalna, Azija podbacila, Evropa ima najviše predstavnika u nokaut fazi takmičenja

Pehar SP od dronova. Platforma X

Piše: Mustafa Radoncic

28.6.2026

Završetkom grupne faze Svjetskog prvenstva poznata su imena 32 reprezentacije koje nastavljaju borbu za naslov prvaka svijeta. Pogled na "fudbalsku mapu" nokaut faze pokazuje da Evropa i dalje ima najveći broj predstavnika, ali i da su afričke selekcije ostvarile historijski rezultat.

Najviše razloga za zadovoljstvo ima UEFA, koja je u šesnaestinu finala plasirala čak 13 reprezentacija i tako još jednom potvrdila da je evropski fudbal i dalje najjača sila na svijetu. 

Međutim, najveća priča prvenstva dolazi iz Afrike. CAF je prvi put u historiji dobio čak devet predstavnika u nokaut fazi, što je ubjedljivo najbolji rezultat afričkog fudbala na Svjetskim prvenstvima. 

Odličan nastup imao je i Južnoamerički CONMEBOL, koji u nokaut fazi ima pet predstavnika, Jedino je bivši dvostruki prvak Urugvaj takmičenje završio u grupnoj fazi.

Azijska je na ovogodišnjem turniru potpuno podbacila, od devet predstavnika, samo će Japan i Australija igrati u šesnaestini finala.

Domaća konfederacija Srednje i Sjeverne Amerike, poznata i kao CONCACAF u turnir je ušla sa šest predstavnika a iz grupne faze su prošla sva tri domaćina.

Okeaniju je predstavljao Novi Zeland koji je bio posljednji u sovojoj grupi. 

# UEFA
# CAF
# MUNDIJAL 2026
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