Fudbalska mapa svijeta nakon grupne faze Mundijala

Završetkom grupne faze Svjetskog prvenstva poznata su imena 32 reprezentacije koje nastavljaju borbu za naslov prvaka svijeta. Pogled na "fudbalsku mapu" nokaut faze pokazuje da Evropa i dalje ima najveći broj predstavnika, ali i da su afričke selekcije ostvarile historijski rezultat.

Najviše razloga za zadovoljstvo ima UEFA, koja je u šesnaestinu finala plasirala čak 13 reprezentacija i tako još jednom potvrdila da je evropski fudbal i dalje najjača sila na svijetu.

Međutim, najveća priča prvenstva dolazi iz Afrike. CAF je prvi put u historiji dobio čak devet predstavnika u nokaut fazi, što je ubjedljivo najbolji rezultat afričkog fudbala na Svjetskim prvenstvima.