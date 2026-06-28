Pokrenuta lijepa inicijativa za crkvu na Dobrinji nakon što su se čula zvona zbog golova Zmajeva

Dok su Zmajevi na Svjetskom prvenstvu ispisivali jednu od najljepših sportskih priča i plasirali se u osminu finala, iz Sarajeva je stigla jednako snažna, ali potpuno drugačija priča – ona koja pokazuje koliko sport može povezati ljude.

Na Dobrinji, zvona Crkve sv. Franje Asiškog oglasila su se tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine, a zatim i nakon svakog pogotka reprezentacije u pobjedi nad Katarom. Snimci su se brzo proširili društvenim mrežama i izazvali emocije širom zemlje.

Mnogi su taj čin opisali kao simbol zajedništva, ponosa i podrške reprezentaciji u trenucima kada cijela država diše kao jedno.

Međutim, priča se tu nije završila

Župa sv. Franje Asiškog, poznata po svom humanitarnom radu, ovih dana postala je i svojevrsna „fan zona“ za navijače Bosne i Hercegovine. U prostoru župe zajedno se prate utakmice, navija za Zmajeve i dijeli atmosfera koja nadilazi sport.

Iza svega, kako ističu građani, stoji mnogo više od navijanja

Ova zajednica godinama tiho pomaže onima kojima je najpotrebnije – kroz javnu kuhinju, svakodnevnu podjelu obroka socijalno ugroženima, kao i projekte poput izgradnje dječijeg igrališta za najmlađe.

Bez velike buke i bez medijske pažnje, kako kažu oni koji ih poznaju, sve se radi iz jedne jednostavne ideje – pomoći drugima.

Nakon što su snimci zvona obišli zemlju, na društvenim mrežama pokrenuta je i akcija građana koji žele uzvratiti gestu i podržati rad župe dobrovoljnim donacijama.

Poruka organizatora je jasna – nije važan iznos, već namjera

- Možeš izdvojiti dvije marke? Daj dvije marke. Možeš više? Daj više. Nije stvar u iznosu, nego u tome da pokažemo da smo prepoznali dobro i da ga znamo cijeniti - navodi se u pozivu.

Građani poručuju da je zajedništvo koje se osjeti tokom utakmica nešto što treba trajati i van stadiona – u svakodnevnom životu, kroz male geste koje čine veliku razliku.

Dobrinja je tako još jednom postala mjesto koje ne spaja samo navijače, nego i ljude koji vjeruju da se dobro uvijek može vratiti dobrim.

Donacije se mogu uplatiti na sljedeći račun:

Župa sv. Franje Asiškoga – Dobrinja, Sarajevo

UniCredit Bank

Transakcijski račun: 3386902230098985

Organizatori akcije pozvali su građane da podijele informaciju sa porodicom, prijateljima i komšijama.