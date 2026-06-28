Mundijal u brojkama i porukama: 72 utakmice, gol-šou i najava “drugog turnira” koji počinje večeras

Grupna faza Svjetskog prvenstva je iza nas nakon 72 odigrane utakmice, a brojke i utisci jasno pokazuju da je prvi dio turnira donio sve ono što se od modernog Mundijala očekuje – golove, iznenađenja i konstantnu neizvjesnost.

Ukupno je postignut 211 pogodak, što daje prosjek od 2,93 gola po utakmici i potvrđuje da je riječ o jednom od najefikasnijih uvoda u jedno Svjetsko prvenstvo u posljednjim decenijama. Napadački fudbal i visoki tempo obilježili su gotovo svaki dan grupne faze.

Ni tribine nisu zaostajale za dešavanjima na terenu. Više od 4,2 miliona gledalaca pratilo je utakmice uživo, što već sada predstavlja rekord po ukupnoj posjećenosti u ovoj fazi jednog Mundijala i potvrđuje globalni interes za prošireni format takmičenja.

Statistika govori i o čvrstoj, ali često nervoznoj igri. Dosuđeno je 10 crvenih kartona, što pokazuje da je pritisak bio ogroman već od prvog kola, dok su sudije pokazale na bijelu tačku osam puta, a šest penala je realizovano.

Najefikasniji meč grupne faze bio je duel u kome je Njemačka sa 7:1 pobijedila Kurasao.

“Dva turnira u jednom Mundijalu”

U međuvremenu, fudbalski analitičari i akteri turnira sve češće govore o ideji da se ovaj Mundijal zapravo dijeli na dva dijela – grupnu fazu i nokaut fazu, koja počinje sada i nosi potpuno novu dinamiku.

“Prvi turnir” donio je sve – rekorde, iznenađenja i dramatične rasplete u borbi za trećeplasirane. Čak su i “superračunari” pogriješili u prognozama, jer je čak sedam od osam najboljih trećeplasiranih selekcija moralo osvojiti najmanje četiri boda da bi prošlo dalje.

Nokaut faza, koja starta u 21 sat utakmicom Južna Afrika -Kanada, već se najavljuje kao potpuno novi turnir u turniru – sa velikim favoritima, “dark horse” selekcijama i nekoliko timova koji su već ispisali fudbalske bajke.

Put do finala u Njujorku (New York) 19. jula sada praktično počinje iz početka, a nakon svega viđenog u grupnoj fazi, očekivanja su da bi nastavak mogao biti još dramatičniji i nepredvidiviji.