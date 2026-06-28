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MEDIJSKI LINČ

Ronaldo pod žestokim kritikama: Na terenu djeluje bezopasno

Analitičari ESPN-a oštro su se obrušili na portugalsku zvijezdu nakon partije na Svjetskom prvenstvu

Ronaldo. AA

M. R.

28.6.2026

Cristiano Ronaldo našao se u centru oštrih kritika nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, a najdalje je otišao ESPN čiji su analitičari doveli u pitanje njegov doprinos igri Portugala u dosadašnjem dijelu turnira.

U tri odigrane utakmice Ronaldo je postigao dva gola, oba protiv Uzbekistana, ali su njegove igre izazvale burne reakcije stručnjaka, posebno nakon još jedne zapažene partije Lionela Messija na drugoj strani turnira.

Komentari ESPN-a bili su posebno direktni.

- Da mu na dresu ne piše Ronaldo, izgledao bi kao prosječan igrač. Na ovom Svjetskom prvenstvu bio je u ofsajdu više puta nego što pamtim -, naveli su analitičari, dodajući da Portugalac više nema brzinu kojom je ranije pravio razliku.

- On mora biti u šesnaestercu, ali tamo ga nema. A i kada dođe u priliku, djeluje potpuno bezopasno. Ne izgleda kao igrač koji će zabiti gol -, poručili su iz ESPN-a.

Ronaldo je tako došao pod povećan pritisak pred nokaut fazu, u kojoj Portugal očekuje veliki duel protiv Hrvatske, zakazan za 3. juli u Torontu.

Susret se već sada najavljuje kao najveći derbi šesnaestine finala, uz veliko interesovanje javnosti i dodatni pritisak na obje zvijezde – Ronalda i Luku Modrića.

# LUKA MODRIĆ
# CRISTIANO RONALDO
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA PORTUGALA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA HRVATSKE
# MUNDIJAL 2026
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