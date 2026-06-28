Ronaldo pod žestokim kritikama: Na terenu djeluje bezopasno

Cristiano Ronaldo našao se u centru oštrih kritika nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, a najdalje je otišao ESPN čiji su analitičari doveli u pitanje njegov doprinos igri Portugala u dosadašnjem dijelu turnira.

U tri odigrane utakmice Ronaldo je postigao dva gola, oba protiv Uzbekistana, ali su njegove igre izazvale burne reakcije stručnjaka, posebno nakon još jedne zapažene partije Lionela Messija na drugoj strani turnira.

Komentari ESPN-a bili su posebno direktni.

- Da mu na dresu ne piše Ronaldo, izgledao bi kao prosječan igrač. Na ovom Svjetskom prvenstvu bio je u ofsajdu više puta nego što pamtim -, naveli su analitičari, dodajući da Portugalac više nema brzinu kojom je ranije pravio razliku.

- On mora biti u šesnaestercu, ali tamo ga nema. A i kada dođe u priliku, djeluje potpuno bezopasno. Ne izgleda kao igrač koji će zabiti gol -, poručili su iz ESPN-a.