Ivana Knol poručila Ronaldu: Spremi se, Hrvatska dolazi!

Nakon pobjede Vatrenih nad Ganom, oni su izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, gdje ih čeka duel protiv Portugala.

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol (Knoll) pratila je utakmicu sa tribina stadiona u Filadelfiji (Philadelphiji) i ponovo privukla pažnju svojim izdanjem. Nosila je kombinaciju bijelog gornjeg dijela i plavih helanki, uz detalje u crveno-bijelim kockicama.

Dijeleći fotografiju s utakmice, Knol je uputila poruku Kristijanu (Cristianu) Ronaldu: „Vraćamo se u Toronto. Kristijano, spremi se.“

Hrvatska će u nokaut fazi igrati protiv Portugala, a meč je zakazan za 3. juli u Torontu. Ivana Knol je i ranije pratila sve utakmice Hrvatske na turniru i često je bila u centru pažnje zbog svojih navijačkih izdanja.