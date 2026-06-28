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NEOČEKIVANA GLAVOBOLJA

Veliki udarac za Egipat pred nokaut fazu: Salah pod znakom pitanja zbog povrede

Kapiten “faraona” povrijedio se u odlučujućem meču grupne faze, a medicinski nalazi ukazuju na istegnuće tetive

Mohameda Salah. X

M. R.

28.6.2026

Egipatska reprezentacija izborila je plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, ali u odlučujuće mečeve mogla bi ući značajno oslabljena.

Najveća briga za selektora i navijače je zdravstveno stanje kapitena Mohameda Salaha, koji je teren napustio u 57. minuti utakmice protiv Irana zbog povrede.

Prema prvim informacijama iz medicinskog tima, riječ je o istegnuću tetive, što dodatno komplikuje situaciju uoči osmine finala.

Salah je odmah započeo proces oporavka, ali i dalje nije poznato da li će biti spreman za duel protiv Australije, koji je na rasporedu 3. jula u Dalasu. 

Pored problema sa prvom zvijezdom, Egipat ima poteškoće i u defanzivi. Ahmed Fatuh je definitivno van stroja, dok se u stručnom štabu nadaju da bi Mohamed Abdelmonem mogao zaliječiti povredu skočnog zgloba na vrijeme.

Sve to stavlja dodatni pritisak na “faraone” uoči jednog od najvažnijih mečeva koje ova selekcija igra na ovom Mundijalu.

# MOHAMED SALAH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA EGIPTA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA AUSTRALIJE
# MUNDIJAL 2026
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