Američke legende ponižavale BiH: "Bit će lako, Džeko ima 40 godina, ne trebamo se brinuti zbog njega"

- Imat ćemo posjed, oni će se braniti u formaciji 4-4-2, bit će ih teško probiti, možda će pokušavati izlaziti u kontre i tako doći do gola. Takav nam stil odgovara jer mislim da SAD-u teže ide kada se mora braniti - istakao je Donovan.

Iz SAD se i dalje čuje potcjenjivački ton prema našoj reprezentaciji, a u tome prednjače bivši reprezentativci Lendon Donovan i Tim Haurd. Oni su govorili u podcastu Unfiltered Soccer.

Fudbalska reprezentacija BiH u noći sa srijede na četvrtak odigrat će meč šesnaestine finala Mundijala protiv domaće reprezentacija SAD.

Donovan je podsjetio da je zadnja evropska reprezentacija koju su savladali upravo BiH i to 2021. godine, smatrajući to alarmantnim podatkom.

Nekadašnja jedinica SAD Tim Hauard je kazao da će lako pobijediti.

- Igramo u Santa Klari, na sjajnom stadionu, pred većinom naših navijača. Naši navijači su bili potonuli nakon poraza od Turske. Izaći ćemo s veoma dobrim raspoloženjem iz ove utakmice. Bit će 2:0 ili 3:0 za nas i sve će izgledati sjajno. Već sam rekao, ako osvojimo grupu, imat ćemo jako lagan žrijeb - istakao je.

Donovan je uvrijedio i kapitena BiH Edina Džeku.

- On je pravo čudovište od igrača. Ipak, ima 40 godina i ne trebamo se previše brinuti zbog njega, ali majstor je - naveo je.

Hauard je kazao da su u Premier ligi igrali dosta puta na suprotnim stranama i da je sjajan.

Smatraju da SAD treba pokušati rano doći do gola te tako ponoviti scenarije protiv Pargvaja i Australije.