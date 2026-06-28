Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIKANCI NEMILOSRDNI

Niste tako dobri kako mislite: Engleska pod kritikama nakon pobjede nad Panamom

Iako su “Tri lava” prošli grupu bez poraza, njihova igra izazvala je oštre reakcije stručnjaka koji tvrde da ekipa izgleda prosječno

Troj Dini. Platforma X

M. R.

28.6.2026

Engleska reprezentacija našla se pod žestokim kritikama nakon pobjede 2:0 protiv Paname, kojom je izborila prvo mjesto u grupi i plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Golove za “Tri lava” postigli su Džud Belingem (Jude Bellingham) i Hari Kejn (Harry Kane), ali uprkos rezultatu, igra Engleza nije impresionirala stručnu javnost.

Posebno oštar bio je bivši napadač Troj Dini (Troy Deeney), koji je u televizijskom studiju optužio engleske ofanzivce za bahatost i loše odluke na terenu.

- Pogledajte koliko su lopti izgubili: Saka 14, Rašford 20, Madueke sedam. To je rasipanje. Djelovali su bahato i neuko -, poručio je Dini.

On je dodao da su engleski igrači prečesto ulazili u individualne pokušaje bez jasne ideje.

- Mislili su da su brži i bolji od svakog protivnika, ali igraju protiv reprezentacija koje daju sve za svoju zemlju. To se ne smije potcijeniti -, rekao je Dini.

Kritike nisu stale na tome. Američki analitičar Majk Grela (Mike Grella) otišao je korak dalje, dovodeći u pitanje i percepciju engleske ekipe kao jedne od najboljih na svijetu.

- Možda jednostavno niste tako dobri koliko mislite. Igrači su vam vrijedni stotine miliona, ali gubite duele i izgledate prosječno -, rekao je Grela.

Engleska je uprkos kritikama završila grupnu fazu bez poraza, ali pritisak pred nokaut fazu dodatno raste, posebno uoči duela protiv DR Konga u Atlanti u srijedu. 

# KRITIKE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA ENGLESKE
# MUNDIJAL 2026
# TROY DEENEY
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.