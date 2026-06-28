Niste tako dobri kako mislite: Engleska pod kritikama nakon pobjede nad Panamom

Engleska reprezentacija našla se pod žestokim kritikama nakon pobjede 2:0 protiv Paname, kojom je izborila prvo mjesto u grupi i plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Golove za “Tri lava” postigli su Džud Belingem (Jude Bellingham) i Hari Kejn (Harry Kane), ali uprkos rezultatu, igra Engleza nije impresionirala stručnu javnost.

Posebno oštar bio je bivši napadač Troj Dini (Troy Deeney), koji je u televizijskom studiju optužio engleske ofanzivce za bahatost i loše odluke na terenu.

- Pogledajte koliko su lopti izgubili: Saka 14, Rašford 20, Madueke sedam. To je rasipanje. Djelovali su bahato i neuko -, poručio je Dini.

On je dodao da su engleski igrači prečesto ulazili u individualne pokušaje bez jasne ideje.

- Mislili su da su brži i bolji od svakog protivnika, ali igraju protiv reprezentacija koje daju sve za svoju zemlju. To se ne smije potcijeniti -, rekao je Dini.