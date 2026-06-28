Ako Zmajevi naprave još jedno čudo: Evo ko bi nas čekao u osmini finala i kada je moguć potencijalni duel s Vatrenim

Fudbalska reprezentacija BiH u noći sa srijede na četvrtak odigrat će svoj prvi meč u historiji u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Protivnik je jedan od domaćina Mundijala, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država.

Ukoliko naši fudbaleri uspiju napraviti još jedno čudo i ostaviti domaćine tužnim, u osmini finala bi nas čekala bolja ekipa iz meča Belgije i Senagala.

Belgija, iako nije bila uvjerljiva, osim u meču protiv Novog Zelanda, prošli su u drugu rundu s prve pozicije i uprkos remijima protiv Egipta i Irana. S druge strane, Senegalci su jedina trećeplasirana ekipa koja je s tri boda uspjela doći do druge runde. Razlog za to je bila uvjerljiva pobjeda protiv jedne od najlošijih reprezentacija na Mundijalu - Iraka.

Dalje križanje bi značilo daleko teže protivnike, odnosno nekoga od Portugala, Hrvatsku, Španiju ili Austriju.