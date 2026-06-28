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DEJO NACIONALE

Savićević u elitnom društvu na Mundijalu: Legenda Crne Gore u svečanoj loži sa svjetskim velikanima

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević pratio je duel Brazila i Škotske iz svečane lože u društvu najvećih imena svjetskog fudbala

Dejan Savićević. AA

M. R.

28.6.2026

Legendarni Dejan Savićević, nekadašnji as Milana i jedan od najprepoznatljivijih fudbalskih majstora s prostora bivše Jugoslavije, snimljen je u svečanoj loži tokom utakmice između Brazila i Škotske na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Savićević, danas predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, pratio je meč u društvu nekih od najvećih imena svjetskog fudbala, što još jednom potvrđuje njegov status u međunarodnim fudbalskim krugovima.

U prvom redu lože nalazili su se Ronaldo (Ronaldo), Arsen Venger (Arsène Wenger) i Dejan Savićević, dok su odmah iza njih sjedili Kaka (Kaká), Hristo Stoičkov (Hristo Stoichkov) i Pepe (Pepe). 

Ovaj prizor izazvao je veliku pažnju javnosti, jer je na jednom mjestu okupio generacije fudbalskih šampiona i trenera koji su obilježili svjetski fudbal.

Savićevićevo prisustvo u takvom okruženju još jednom potvrđuje njegov status fudbalske legende i čovjeka koji i danas ima značajnu ulogu u međunarodnim fudbalskim strukturama.

# ARSENE WENGER
# DEJAN SAVIĆEVIĆ
# RONALDO NAZARIO DE LIMA
# MUNDIJAL 2026
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