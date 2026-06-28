Savićević u elitnom društvu na Mundijalu: Legenda Crne Gore u svečanoj loži sa svjetskim velikanima

Legendarni Dejan Savićević, nekadašnji as Milana i jedan od najprepoznatljivijih fudbalskih majstora s prostora bivše Jugoslavije, snimljen je u svečanoj loži tokom utakmice između Brazila i Škotske na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Savićević, danas predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, pratio je meč u društvu nekih od najvećih imena svjetskog fudbala, što još jednom potvrđuje njegov status u međunarodnim fudbalskim krugovima.

U prvom redu lože nalazili su se Ronaldo (Ronaldo), Arsen Venger (Arsène Wenger) i Dejan Savićević, dok su odmah iza njih sjedili Kaka (Kaká), Hristo Stoičkov (Hristo Stoichkov) i Pepe (Pepe).