Američki analitičari pod lupu stavili BiH pred duel sa SAD: Zmajevi će igrati oprezno i strpljivo

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednim danima biće u centru pažnje svjetske sportske javnosti, posebno zbog predstojećeg duela osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Američki mediji i fudbalski analitičari detaljno analiziraju svaki segment igre Zmajeva, a u jednoj od popularnih emisija Golazo America (Golazo America) o BiH je govorila i bivša škotska reprezentativka Džen Bitije (Jen Beattie).

Ona je u svojoj analizi istakla da očekuje oprezniji pristup selekcije BiH u okršaju protiv domaćina turnira.

“Iskreno mislim da će igrati malo defanzivnije, pa se postepeno uvoditi u utakmicu - poručila je Bitije, naglašavajući da bi BiH mogla krenuti strpljivo i taktički disciplinovano.