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BIH U FOKUSU AMERIKANACA

Američki analitičari pod lupu stavili BiH pred duel sa SAD: Zmajevi će igrati oprezno i strpljivo

Uoči šesnaestine finala protiv domaćina Svjetskog prvenstva, reprezentacija BiH je u fokusu američkih medija koji detaljno analiziraju svaki detalj

SAD - BIH. Chatgpt

M. R.

28.6.2026

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednim danima biće u centru pažnje svjetske sportske javnosti, posebno zbog predstojećeg duela osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Američki mediji i fudbalski analitičari detaljno analiziraju svaki segment igre Zmajeva, a u jednoj od popularnih emisija Golazo America (Golazo America) o BiH je govorila i bivša škotska reprezentativka Džen Bitije (Jen Beattie).

Ona je u svojoj analizi istakla da očekuje oprezniji pristup selekcije BiH u okršaju protiv domaćina turnira.

“Iskreno mislim da će igrati malo defanzivnije, pa se postepeno uvoditi u utakmicu - poručila je Bitije, naglašavajući da bi BiH mogla krenuti strpljivo i taktički disciplinovano.

Analiza je bila fokusirana na dosadašnji nastup bh. reprezentacije u grupnoj fazi, gdje su Zmajevi pokazali čvrstinu u defanzivi i sposobnost da odgovore na pritisak protivnika.

U američkim medijima sve više raste interesovanje za igru BiH, posebno jer duel protiv SAD-a donosi direktan okršaj sa domaćinom i zasigurno jednu od najgledanijih utakmica šesnaestine finala. 

Očekuje se da će upravo taktički pristup i kontrola ritma biti ključni faktori u ovom susretu koji se igra 2. jula u 2 sata u SAn Francisku, i već sada ima epitet jednog od najneizvjesnijih duela nokaut faze.

# REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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