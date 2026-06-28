Dalić razočaran zbog komentara: Utrkuju se ko će više pljuvati, napravili smo pravu stvar

Fudbalska reprezentacija Hrvatske savladala je Ganu i tako osigurala plasman u šesnaestinu finala Mundijala, gdje ih čeka Portugal.

Selektor Zlatko Dalić je bio razočaran zbog komentara na račun igara Vatrenih.

- Ne razumijem te naše glave koje toliko sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana i cijenjena, čak i da izgubi sve. A ne da se utrkujemo ko će više blatiti, pljuvati i pisati komentare. To je uistinu žalosno. Ova reprezentacija to nije zaslužila - bio je iskren Dalić.

Dodao je i da ih je podržavalo protiv Gane oko 40.000 navijača.

- I kada se gubi i kada se pobjeđuje, voli se ono što je ova reprezentacija napravila za ovu državu i narod. To se mora poštovati i cijeniti. A ne da jedva čekamo da izgubi jednu utakmicu pa da svi navale. Ne razumijem te glave, ne razumijem te ljude. Mi smo se iz svega toga izdigli i napravili pravu stvar - istakao je.

Poručio je da je sve bilo dobro i da vjeruje u igrače.

- Normalno je da protivnik stvori poneku priliku, da padneš u određenom trenutku. Moramo ostati čvrsto na nogama. Moramo zaboraviti ovu pobjedu i okrenuti se sljedećoj utakmici. Nema mjesta euforiji. Moramo mirno stati na loptu i ići dalje - kazao je o meču protiv Portugala.