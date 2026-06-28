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MUNDIJAL

Mačka "Oracle" je ranije pogodila dva od tri rezultata Zmajeva: Protiv SAD nema dileme

Oracle svoj „izbor” donosi tako što prilazi posudicama s hranom postavljenim ispred zastava reprezentacija, a njene odluke već su postale viralne na društvenim mrežama

Mačak nije imao dileme. Instagram

S. S.

28.6.2026

Kao i pred svako Svjetsko prvenstvo, internet ponovo zabavlja priča o „vidovitim” životinjama koje navodno pogađaju fudbalske rezultate. Ovaj put pažnju je privukla mačka Oracle, koja je tačno pogodila dva od tri ishoda utakmica Bosne i Hercegovine na Mundijalu.

Oracle svoj „izbor” donosi tako što prilazi posudicama s hranom postavljenim ispred zastava reprezentacija, a njene odluke već su postale viralne na društvenim mrežama. Jedini promašaj imala je na startu, kada je „predvidjela” poraz BiH od Kanade, dok je ostale mečeve, protiv Švicarske i Katara, pogodila.

U najnovijem „testu”, Oracle je birala između SAD-a i BiH i bez mnogo razmišljanja otišla prema posudi pored zastave BiH, što su navijači dočekali s dozom optimizma i šale, uz čekanje da se vidi hoće li još jednom „potvrditi reputaciju”.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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