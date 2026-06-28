Portugalci poslali jasnu poruku: Sada nas zanima samo Hrvatska

Portugal je grupnu fazu Svjetskog prvenstva završio remijem bez golova protiv Kolumbije, čime je osvojio drugo mjesto u grupi K i zakazao duel osmine finala protiv Hrvatske.

Nakon utakmice prvi je pred novinare stao golman Diogo Kosta (Diogo Costa), koji nije krio razočaranje zbog propuštene prilike da Portugal završi kao prvoplasirana reprezentacija.

- Na Svjetskom prvenstvu moramo pokušati pobijediti svaku ekipu s kojom se susretnemo. Moglo je biti jednostavnije, nismo uspjeli, ali to nas više ne zanima. Sada je pred nama Hrvatska, pokušat ćemo je pobijediti i samo to nas sada interesuje - poručio je Kosta.

Čuvar mreže Porta naglasio je da u nokaut fazi više nema prostora za greške.

- Svjetsko prvenstvo je teško, morate poštovati svaku reprezentaciju. Fokusirani smo potpuno na Hrvatsku. Sada dolazi dio turnira u kojem će biti još više tenzija jer se igra na ispadanje - dodao je portugalski golman.

S druge strane, Kristijano Ronaldo (Cristiano Ronaldo), koji se nakon grupne faze našao na meti kritika zbog svojih nastupa, nije želio razgovarati s novinarima.

Na njihov pokušaj da dobiju izjavu kratko je odgovorio sa samo dvije riječi: Danas ne.

U odbranu svog kapitena stao je selektor Roberto Martinez (Roberto Martínez), koji smatra da Ronaldo i dalje ima važnu ulogu u reprezentaciji.

- Kristijano je uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Otvara prostor svojim saigračima i potpuno je disciplinovan. Možda ćemo u narednoj utakmici napraviti promjene, ali to zavisi od stanja svakog igrača - rekao je Martinez.

Duel Hrvatske i Portugala igra se 3. jula u Torontu i najveći je derbi šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.